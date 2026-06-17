Källstorps församling söker trygg och nyfiken komminister för 100% tjänst
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2026-06-17
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Källstorps församling är Sveriges sydligaste församling och utsikten från våra arbetsrum är fyren i Smygehuk. Församlingen har 9 kyrkor som alla används, men söndagens huvudgudstjänst firas i Östra Torps kyrka, Smygehamn. Många flyttar till församlingen lockade av den långsträckta sydkusten och det öppna landskapet. Andra har sina rötter här sedan generationer tillbaka. Vi har ett stimulerande och intensivt arbete även sommartid.
Tjänsten innefattar, förutom sedvanliga prästuppgifter såsom gudstjänster, samtal, kyrkliga handlingar och konfirmander, att tillsammans med annan personal medverka i och särskilt värna om relationerna till församlingens barn och unga, samt ansvara för konfirmandarbetet.
Vi önskar också att komministern vikarierar för kyrkoherden under dennes semester.
I Källstorps församling finns ideella medarbetare och samarbetet med dem är viktigt.
Mässan och gemenskapen i och kring den är vårt självklara centrum.
Till tjänsten söker vi dig som är:
• Social och trivs med människor i alla åldrar
• Trygg i dig själv
• Engagerad och nyfiken
• Flexibel och har lätt för att samarbeta
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort krävs.
Tjänsten är 100% och tills vidare.
Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att få möta dig!
För mer upplysningar kontakta kyrkoherde Helena Törnklev 0703- 924361.
Fackliga företrädare:
KyrkA: Maria Eriksson, 040-279141
Akademikerförbundet SSR: Bodil Wiktorsson-Bengtsson,0431-437562
Vision: Frida Abenius, 0725-934776
Välkommen med din ansökan senast 1 augusti 2026 till
Komministertjänsten, Källstorps församling
Östra Torps kyrkoväg 3-13
231 78 Smygehamn
Ellerkallstorps.forsamling@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: kallstorps.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Komministertjänsten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Källstorps Församling
(org.nr 252002-7414)
Östra Torps Kyrkoväg 3-13 (visa karta
)
231 78 SMYGEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Källstorps församling Jobbnummer
9968369