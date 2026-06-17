Kock, Mjölby
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kockjobb / Mjölby Visa alla kockjobb i Mjölby
2026-06-17
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Vi söker nu kock till nybyggda Lejonbackens skola i Mjölby. I köket på Lejonbackens skola jobbar du i ett team av flera kockar och måltidsbiträden för att leverera goda och näringsrika måltider till våra gäster.
Vill du få chansen att vara med från början, påverka och utveckla måltiderna på Lejonbackens skola?
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du tillagar god och näringsriktig mat och ansvarar för sedvanliga arbetsuppgifter inom kök, såsom städning, disk, beställningar och dokumentation av egenkontroll. I rollen ingår även att följa de lagar, regler och förordningar som gäller för verksamheten. Administrativt arbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom restaurang och storhushåll, eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig och minst 3 års erfarenhet av arbete i professionellt kök.
Du har en stark känsla för service och sätter alltid kunden i centrum genom ett uppmärksamt och vänligt bemötande. Du arbetar strukturerat, men är också flexibel och hittar gärna lösningar när förutsättningarna förändras. Du behåller lugnet även i stressiga situationer och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har goda kunskaper inom livsmedelslagen, egenkontroll och specialkost. För att hantera våra interna system krävs att du har grundläggande datorkunskaper.
Vi ser att du har förmåga att fatta snabba och tydliga beslut, både på egen hand och i samverkan med andra. Du är initiativrik och självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta, lyssna och bemöta andra med empati och respekt.
Som person är du prestigelös, uppmärksammar andras insatser och värdesätter samarbete. Du är duktig på att planera och organisera ditt arbete, sätta upp mål och följa upp resultat. Du arbetar noggrant enligt instruktioner, rutiner och lagkrav, och har god förmåga att hålla deadlines.
Du får en individuell introduktion för att ge dig rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, ett friskvårdsbidrag som du kan använda till hälsofrämjande fysisk aktivitet och avgiftsfria arbetskläder.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vid eventuell anställning måste utdrag ur belastningsregister visas upp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-01 Eller enligt överenskommelse.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kommunal, Anita Gustafsson mjolby.ost@kommunal.se 010 - 234 57 64 Jobbnummer
9968365