Account Manager för SaaS-bolag i byggbranschen
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2026-06-17
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Vår kund är ett ledande nordiskt SaaS-bolag som utvecklar digitala samarbetsplattformar för bygg- och anläggningsbranschen. Lösningarna hjälper projektägare, entreprenörer och konsulter att samarbeta effektivare genom hela byggprocessen – från planering till färdigt projekt.
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär och vara med på en spännande tillväxtresa i Sverige. Du får en central roll i att hjälpa nya kunder att digitalisera sina arbetssätt genom moderna mjukvarulösningar som skapar verkligt affärsvärde.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för att identifiera, bearbeta och utveckla nya affärsmöjligheter för företagets SaaS-lösningar på den svenska marknaden. Du arbetar nära beslutsfattare, projektledare och andra nyckelpersoner inom bygg- och anläggningssektorn och driver försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär.
Du trivs med att skapa nya affärsmöjligheter, tar egna initiativ och motiveras av att bygga upp din egen kundportfölj. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av B2B- eller SaaS-försäljning och som vill utvecklas vidare i en affärsdriven miljö.
Du gillar kombinationen av teknik, affärer och kunddialog. Du behöver inte vara expert på produkterna från start, men du är nyfiken på digitalisering och motiveras av att sälja moderna mjukvarulösningar som hjälper kunder att arbeta smartare, effektivare och mer lönsamt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya kunder inom bygg- och anläggningsbranschen
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Genomföra kundmöten, behovsanalyser och presentationer
Driva hela försäljningsprocessen från prospektering till avtal
Arbeta strukturerat i CRM-system och följa upp aktiviteter och affärsmöjligheter
Samarbeta nära kollegor inom försäljning, marknad och leverans
Bidra till företagets fortsatta tillväxt på den svenska marknaden
Vi tror att du har
Några års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
Erfarenhet av SaaS-försäljning är starkt meriterande
Ett genuint intresse för att skapa nya affärer och bygga kundrelationer
Förmåga att driva försäljningsprocesser självständigt och strukturerat
Erfarenhet från bygg-, fastighets- eller projektorienterad verksamhet är meriterande men inget krav
Teknisk eller byggrelaterad utbildningsbakgrund är ett plus
Ett högt driv, affärsfokus och stark vilja att nå resultat
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Som person är du
Affärsdriven och resultatorienterad
Nyfiken, energisk och engagerad
Självgående och initiativrik
Relationsskapande och förtroendeingivande
Orädd i kontakten med nya kunder
Motiverad av att skapa affärer och nå uppsatta mål
Vi erbjuder
En spännande roll i ett marknadsledande SaaS-bolag
Möjlighet att sälja lösningar som driver digitaliseringen av byggbranschen
Ett engagerat och kompetent team med stark laganda
Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom försäljning och SaaS
Stor möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Moderna arbetsverktyg och en professionell arbetsmiljö
Om du tycker att vårt förslag är intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a dynamic and growing organization with approximately 80 employees. We specialize in connecting top IT talent with ambitious growth companies, while also delivering outstanding customer support across a wide range of industries. In addition, we proudly develop and continuously improve our proprietary SaaS platform, Jobshark, designed for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've achieved significant growth — and we're just getting started. If you're looking to join an international company with a welcoming welcoming, Scandinavian-inspired culture, Comstream could be the perfect fit. We're committed to your professional development and offer an environment where you're empowered to thrive.
At Comstream, teamwork is the foundation of everything we do. We foster a culture where every voice is heard, and where collaboration, freedom, and empowerment aren't just values — they shape the way we work every day. Here, you'll have the opportunity to make a meaningful impact.
For more information, please visit: www.comstream.eu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911)
Norra Stationsgatan 93 (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9968383