System engineer till Gripen!
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med systemdesign och kravhantering i en tekniskt avancerad miljö kopplad till Gripen E/F? Saab bygger nu upp en starkare systemfunktion inom Human Machine Interface (HMI) och söker en systemingenjör som vill vara med och forma framtidens Imaging System.
Som System Engineer ansvarar du för att definiera, strukturera och kvalitetssäkra systemlösningar inom HMI-området. Rollen innebär många kontaktytor där du blir drivande i frågor kopplat till scope, prioriteringar och tekniska avvägningar.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
Kravhantering och systemdesign.
Verifiering och validering av Gripens system för HMI.
Beskrivning av både befintlig och ny design inom Imaging System.
Tät samverkan med mjukvaruutvecklare och andra discipliner.Profil
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom exempelvis teknisk fysik, systemvetenskap, datateknik eller liknande och har flera års arbetslivserfarenhet inom liknande område.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kravhantering och systemarbete.
Förmåga att se helheten och förstå samspelet mellan olika delsystem.
Meriterande om du har en vana av verktyg som DOORS eller Rhapsody.
Som person är du kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att ha många kontaktytor. Du leder dig själv och bidrar till att driva arbetet framåt. Vi värdesätter teamkänsla och söker dig som vill vara med och bygga en verksamhet där man trivs, utvecklas och når resultat tillsammans. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag på 6-12 månader, med eventuell chans till förlängning. Start är omgående. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
