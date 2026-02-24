System Engineer
2026-02-24
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som systemingenjör får du en varierad roll med stort fokus på problemlösning och samordning kring ett eller flera sensorsystem i en avancerad teknisk produktmiljö. Du blir systemets naturliga kontaktperson och samarbetar tätt med konstruktörer och tekniska specialister, samtidigt som du har många kontaktytor internt och externt för att säkerställa att systemet kan utvecklas, anskaffas, byggas in och verifieras på ett strukturerat sätt.
Rollen innebär även samverkan med inköp och produktion samt löpande dialog med kunder och leverantörer. Resor kan förekomma.
ArbetsuppgifterSäkerställa att systemkrav hanteras genom hela utvecklingsprocessen
Ta fram, kvalitetssäkra och driva godkännande av nödvändig systemdokumentation
Säkerställa att relevanta intressenter får korrekt och uppdaterad information om systemet
Fånga upp, koordinera och lösa frågor och utmaningar som uppstår i utvecklings- och produktionsarbetet
Planera, delta i och dokumentera acceptanstester för systemet
KravCivil- eller högskoleingenjör
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
