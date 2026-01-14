System Administrator - SAP Basis
Vi söker en Medior SAP Basis - System Administrator till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm men kan utföras på distans.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Medior SAP Basis - Systemadministratören ansvarar för installation, konfiguration, underhåll och integration av SAP-system, inklusive S/4HANA och BTP. Rollen omfattar systemkopior, patchar, versionuppgraderingar och gränssnitt mot andra system samt proaktivt systemunderhåll, problemlösning och stöd till team och användare.
Tillhandahålla SAP-instansier för NextGen
Tillhandahålla integrationer via SAP BTP IS
Förbereda systemkopior (backup, export, dokumentation och planering)
Implementera nödvändiga supportpaket enligt SAP-dokumentation
Tekniskt ansluta gränssnittssystem till nyss skapade systemkopior
Testa och validera patch-installation
Slutföra arbete och dokumentation
Ge uppföljande support (åtgärda eller stödja felkorrigeringar som kan ha orsakats av nya patchar)
Leverera infrastrukturservice från omgivande team via central kontaktperson vid behov
Utföra versionsuppgradering i S4-landskapet
Ansluta nödvändiga gränssnitt enligt arkitektteamets specifikationer
Krav (OBS, obligatoriska)
Teknisk kunskap: Djupgående kunskap om installation, konfiguration och underhåll av SAP-system.
Databashantering: Erfarenhet av databaser såsom Oracle, SQL Server eller HANA2.
Nätverkskunskaper: Förståelse för nätverksprotokoll och tjänster för att stödja SAP-systemintegration.
Felsökning: Förmåga att identifiera och lösa tekniska problem.
Säkerhetshantering: Kunskap om att implementera och hantera säkerhetspolicyer och procedurer.
Projektledning: Erfarenhet av planering och genomförande av projekt, ofta i samarbete med andra IT-team.
Kommunikationsförmåga: God förmåga att kommunicera effektivt med kunder och teammedlemmar.
Analytisk förmåga: Stark analytisk förmåga för att optimera och förbättra system.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
