SW Requirement Engineer
Northcon AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-10-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northcon AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker en senior SW Requirement Engineer Product Safety för placering hos vår kund i Västerås.
Ansvarsområden
Vanligt förkommande arbetsuppgifter:
Förbereda och underhålla dokumentation som krävs för säkerhetscertifieringar.
Definiera, skriva och hantera mjukvarusäkerhetskrav i Polarion.
Samarbeta nära kollegor inom mjukvarudesign och utveckling.
Bidra till riskanalyser och verifieringsaktiviteter. Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
B.Sc. eller M.Sc. inom datavetenskap, elektroteknik, industriell teknik eller fysik.
Minst 5 års erfarenhet inom produktsäkerhet.
Tidigare erfarenhet av inbyggda system är mycket meriterande.
Goda kommunikations- och samarbetsförmågor.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Om NORTHCON
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance och strategi - och en arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
Välkommen med din ansökan! Vi väljer att inte ta emot några samtal från säljare och rekryterare i denna process. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northcon AB
(org.nr 559218-4740), https://northcon.se Arbetsplats
Northcon Kontakt
Dennis Altun info@northcon.se Jobbnummer
9540722