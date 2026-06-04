Verkstadstekniker med fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling
Professionals Nord Eskilstuna AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-06-04
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Är du en tekniskt kunnig person som trivs i en praktisk roll där kvalitet, säkerhet och problemlösning står i fokus? Vill du arbeta i en verksamhet där ditt arbete har direkt påverkan på driftsäkerhet och tillförlitlighet? Då kan tjänsten som verkstadstekniker vara nästa steg för dig!
Som verkstadstekniker hos vår kund ansvarar du för underhåll, felsökning och reparation av godsvagnar och tillhörande system. Rollen innebär ett varierande arbete där du arbetar både förebyggande och avhjälpande enligt fastställda standarder och rutiner. Du blir en viktig del av verkstadens dagliga arbete och samarbetar nära kollegor inom produktion, underhåll och planering för att säkerställa en säker och effektiv drift.
Vi arbetar med löpande urval, skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vår kund är ett etablerat svenskt logistikföretag med starkt fokus på hållbara och klimatsmarta transporter. Genom att kombinera modern teknik, hög säkerhet och miljömedvetenhet är de med och driver utvecklingen av framtidens logistiklösningar. Du blir initialt anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos vår kund under de första 6 månaderna. Målsättningen är en långsiktig lösning där du på sikt kan bli direktanställd hos kunden.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten hänvisas till linn.ostin@pn.seDina arbetsuppgifter
I rollen som verkstadstekniker kommer du att ingå i verkstadens tekniska team och samarbeta tätt med kollegor inom underhåll, produktion, säkerhet och kvalitet. Rollen innebär ett nära samarbete med arbetsledare, beredare och externa leverantörer för att säkerställa rätt resurser och kompetens vid reparationer och förbättringsprojekt.
I rollen får du möjlighet att bidra till minskade driftstopp genom effektiv felsökning och reparation samt vara delaktig i utvecklingen av förbättrade arbetsrutiner och arbetssätt inom verksamheten.
I rollen kommer du även att:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll enligt dokumenterade standarder
Arbeta med felsökning och reparation av mekaniska och pneumatiska system
Dokumentera utfört arbete samt rapportera avvikelser inom kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
Utföra tillsyn av verkstadens maskiner, verktyg och utrustning
Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av arbetsmetoder och rutiner
Samarbeta nära arbetsledning, beredare och underhållsplanerare för att säkerställa en effektiv och driftsäker verksamhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mekaniskt arbete och teknisk felsökning
Har vana av att arbeta efter ritningar, scheman och dokumenterade instruktioner
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande i ditt arbetssätt
Har ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning inom verkstadsteknik, maskinteknik eller annan relevant teknisk utbildning
Erfarenhet av underhållssystem och elektronisk avvikelse- eller dokumentationshantering
Kännedom om branschspecifika regelverk och kvalitetsstandarder
Erfarenhet av förbättringsarbete och att leda mindre utvecklingsprojekt i verkstadsmiljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och säkerhetsmedveten. Vidare är du samarbetsvillig, kommunikati, nyfiken med en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar.Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Ort: Eskilstuna
Urval: Sker löpande
Observera att säkerhetsprövning i form av drogtest kan förekomma inför anställning.
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899)
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Leveranschef
Linn Östin linn.ostin@pn.se +460733331191 Jobbnummer
9947088