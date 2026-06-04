C-Chaufförer sökes till uppdrag i Linköping
Elegantia AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-06-04
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Var med och få flödet att sitta!
Vem är du?
Trivs du när tempot är högt och du får använda både fokus och driv? Är du självgående och initiativrik – ser du vad som behövs och gör det? Vill du vara en del av ett team där man hjälper varandra för att få jobbet gjort?
Då kan det här vara helt rätt för dig.
Vi söker nu en driven C-chaufförer till ett uppdrag hos en av våra kunder i Linköping. Du kliver in i en logistikmiljö där tempot kan vara högt och det händer mycket under sommaren. Här gör din förmåga att ta ansvar, jobba självständigt och ta initiativ stor skillnad.
Detta är en hyrrekrytering. Du blir anställd hos Elegantia AB och arbetar på uppdrag hos vår kund, med målet att du går över i en fast anställning hos kunden.
Om uppdraget
Du arbetar i en logistik- och transportmiljö med tydliga flöden, men där dagen kan förändras snabbt. Det är en miljö med högt tempo, där mycket händer samtidigt – och där en självgående, initiativrik person kan göra verklig skillnad.
Vår kund har ett ökat behov under sommaren, och detta är en perfekt möjlighet att vara med och få flödet att sitta.
Vi söker
2 st C-chaufförer - dagtid
1st C-chaufför - kvällsskift: 14–23, måndag–fredag
Vi söker dig som
Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för dig – likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i körning och logistik, kunna hålla fokus när tempot är högt och ta ansvar för att jobbet blir gjort. Du är ordningsam, självgående och ser vad som behöver göras.
Vi tror också väldigt högt på din potential och din vilja att utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
CE-körkort (giltigt)
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet inom transport/logistik
Rekryteringsprocess
Detta är en intresseanmälan för ett kommande uppdrag och garanterar inte anställning. Vi arbetar med löpande urval när uppdragen blir aktuella.
Observera: Vi tar inte emot personliga brev. På grund av GDPR tar vi endast emot ansökningar via ansökningslänken – inte via mejl.
Om Elegantia AB
Matchningar som förändrar – för företag och människor. Där kompetens och potential får ta plats
Elegantia AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, där kompetens och potential får ta plats. Vårt fokus är att skapa trygga, långsiktiga matchningar och bygga starka relationer mellan konsulter, kandidater och arbetsgivare.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegantia AB
(org.nr 559437-9876), http://www.elegantia.nu
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947086