Konstruktör till Nybergs
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Byggjobb / Falun Visa alla byggjobb i Falun
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Falun
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, Sandviken
eller i hela Sverige
Nybergs Cleanroom Handling AB utvecklar och levererar kundanpassad hanteringsutrustning för rena och kontrollerade miljöer, främst inom läkemedel, kemi och livsmedel. Våra lösningar omfattar bland annat lyftsystem, kranar och specialmaskiner där höga krav ställs på hygien, säkerhet och precision.
Vi är ett ingenjörsdrivet företag med stark entreprenörsanda, korta beslutsvägar och nära samarbete mellan konstruktion, produktion och kund.
Vill du arbeta med specialanpassade tekniska lösningar för några av världens mest krävande industrimiljöer? Nu söker vi en konstruktör till vårt team i Falun.
Om rollen
Som konstruktör hos oss får du en central roll i projekt från idé till färdig lösning. Du arbetar med kundanpassade maskiner och system där varje projekt är unikt. Du får möjlighet att resa till kunderna som finns utsprida över främst Europa.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Mekanisk konstruktion
Delta i tekniska kundmöten tillsammans med kundansvarig på plats hos kund
Framtagning av tillverkningsunderlag och dokumentation
Dimensionering och materialval
Samarbete med produktion och leverantörer
Bidra till teknikutveckling och förbättring av befintliga produkter
Vi söker dig som:
Är högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik eller liknande
Har något års erfarenhet av konstruktion
Har god vana av 3D-CAD (t.ex. SolidWorks, Inventor eller liknande)
Är strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i en mindre organisation där du får ta ansvar
Erfarenhet från processindustri, pharma, livsmedel eller arbete med CE-märkning och maskinsäkerhet är meriterande.
Vi erbjuder
Spännande och tekniskt utmanande projekt
Möjlighet att påverka och ta ansvar
Dynamisk roll
Stabilt företag med stark nischkompetens
Vad händer när du sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar Nybergs med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. I denna rekrytering kommer löpande urval tillämpas vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att få genomföra arbetspsykologiska tester och därefter en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med Nybergs samt referenstagning. Under rekryteringsprocessen kan även en bakgrundskontroll komma att genomföras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.nybergs.com/
791 44 FALUN Arbetsplats
Nybergs Cleanroom Handling AB Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se +460705242847 Jobbnummer
9947081