Nätverkstekniker med specialisering inom brandväggar
NXT Interim Malmö AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-06-04
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För kunds räkning söker vi nu en erfaren nätverkstekniker med specialistkompetens inom brandväggar. Är du en tekniskt skicklig och säkerhetsmedveten person som vill arbeta med design, implementation och utveckling av säkra nätverkslösningar? Då kan detta vara uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I rollen som nätverkstekniker kommer du att arbeta nära arkitekter och andra tekniska specialister för att designa, implementera och vidareutveckla nätverks- och säkerhetslösningar. Du ansvarar för att säkerställa att lösningarna uppfyller verksamhetens krav samt följer gällande säkerhetsstandarder och riktlinjer.
Du blir en viktig del av ett tekniskt team där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installera och konfigurera brandväggar och säkerhetslösningar.
Övervaka och underhålla nätverksprestanda och säkerhet.
Utveckla och implementera säkerhetspolicys och rutiner.
Felsöka nätverksproblem och hantera säkerhetsincidenter.
Samarbeta med andra tekniska team för att optimera nätverkslösningar.
Genomföra riskanalyser och sårbarhetsbedömningar.Profil
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och flera års erfarenhet av arbete med brandväggar och nätverkssäkerhet. Du är lösningsorienterad, noggrann och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du trivs i en miljö där säkerhet och kvalitet är centrala delar av verksamheten och har god förmåga att kommunicera tekniska lösningar till olika målgrupper.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning inom IT, nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av arbete med brandväggar.
Erfarenhet av brandväggsplattformar såsom Cisco, Fortinet eller Palo Alto.
God kunskap om nätverksprotokoll och nätverkstopologier.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Mycket god problemlösningsförmåga.
God kommunikativ förmåga.
Vi söker en konsult på senior nivå med minst 4–8 års erfarenhet inom området och djup kompetens inom nätverkssäkerhet och brandväggslösningar.
Meriterande
Certifieringar inom nätverk och säkerhet.
Erfarenhet från komplexa IT-miljöer och säkerhetskritiska verksamheter.
Ytterligare information
Placering: Malmö
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden augusti 2026 - juli 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Malmö AB
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/
211 22 MALMÖ Kontakt
Gig Manager - Recruiter - Partner
Helena Lindfors helena.lindfors@nxtinterim.se +46704545546 Jobbnummer
9947080