AI & Digitalisering inom Training
Saab Aktiebolag / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2026-06-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Hos oss får du arbeta nära verksamheten och använda AI och digitalisering för att lösa konkreta, affärskritiska utmaningar. Det här är inte en roll där du bygger idéer som stannar i konceptstadiet, här ser du resultatet av ditt arbete direkt i vardagen.
På Flight Operations & Operational Training utbildar vi våra kunder på alla våra flygande plattformar. För att möta framtiden räcker det inte att bara rekrytera fler människor, vi behöver arbeta smartare. Med ny teknik, nya arbetssätt och ett mod att utmana det invanda.
Nu söker vi dig som vill vara med och driva den förändringen!
På sektionen Business Support arbetar vi redan idag med digitalisering och AI. Nu vill vi ta nästa steg och behöver dig som både kan se möjligheter och omsätta dem i verkligheten.
I rollen får du ett stort eget ansvar att:
identifiera behov i verksamheten
översätta dem till konkreta digitala och AI-baserade lösningar
driva initiativen hela vägen från idé till infört arbetssätt
Du arbetar nära instruktörer, chefer och andra nyckelpersoner och fungerar som länken mellan verksamhet, teknik och förändringsledning.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Driva och leda initiativ inom AI och digitalisering kopplat till utbildningsverksamheten
Identifiera var teknik kan skapa verkligt värde, inte bara effektivitet, utan även kvalitet och skala
Utveckla nya arbetssätt för utbildning, exempelvis digitalt innehåll och blended learning
Testa, förbättra och förankra lösningar tillsammans med användarna
Skapa förståelse, engagemang och acceptans för nya sätt att arbeta
Hos oss får du ingen färdig rollbeskrivning, du är med och formar rollen utifrån ditt driv, dina idéer och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi tror att du kombinerar tekniskt intresse med ett starkt engagemang för människor och förändring.
Du:
Är nyfiken på AI och digitalisering och vill använda det i praktiken
Har intresse för utbildning, lärande och pedagogik (erfarenhet eller utbildning inom instructional/eLearning design är meriterande)
Är trygg med att driva förändring även när vägen fram inte är självklar
Kan kommunicera komplexa idéer på ett enkelt och förtroendeingivande sätt
Är lyhörd, prestigelös och modig nog att utmana när det behövs
Trivs i gränslandet mellan verksamhet, teknik och utveckling
Du behöver inte kunna allt från början men du behöver vilja ta ansvar och göra verklig skillnad.
Därför ska du välja oss
Du får arbeta med AI i verkliga, affärskritiska tillämpningar
Du får stort mandat att påverka hur vi arbetar framåt
Du jobbar nära verksamheten och ser direkt effekt av det du gör
Du blir en del av ett team som vill framåt och vågar testa nytt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB simon.pettersson1@saabgroup.com Jobbnummer
9947085