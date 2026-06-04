Jobba som Bilglastekniker i Malmö
Aura Personal AB / Glasgravörsjobb / Malmö Visa alla glasgravörsjobb i Malmö
2026-06-04
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Vi söker nu en noggrann bilglastekniker till vårt team. I rollen arbetar du med reparation och byte av bilrutor på personbilar, transportbilar och andra fordon.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Byte av vindrutor, sidorutor och bakrutor
Reparation av stenskott
Kalibrering av förarstödsystem (ADAS)
Kundkontakt och rådgivning
Kvalitetskontroll och dokumentation av utfört arbete
Bidra till ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet som bilglastekniker, fordonstekniker eller liknande är meriterande, men vi välkomnar även dig som vill lära dig yrket och utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Intern utbildning och kompetensutveckling
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849601-2035259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Malmö Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9947089