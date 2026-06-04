Jobba som Bilglastekniker i Malmö

Aura Personal AB / Glasgravörsjobb / Malmö
2026-06-04


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Vi söker nu en noggrann bilglastekniker till vårt team. I rollen arbetar du med reparation och byte av bilrutor på personbilar, transportbilar och andra fordon.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Byte av vindrutor, sidorutor och bakrutor

Reparation av stenskott

Kalibrering av förarstödsystem (ADAS)

Kundkontakt och rådgivning

Kvalitetskontroll och dokumentation av utfört arbete

Bidra till ordning och säkerhet på arbetsplatsen

Vi söker dig som

Har ett tekniskt intresse och gillar praktiskt arbete

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt

Kan arbeta självständigt såväl som i team

Har B-körkort (krav)

Tidigare erfarenhet som bilglastekniker, fordonstekniker eller liknande är meriterande, men vi välkomnar även dig som vill lära dig yrket och utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder

En trygg anställning i ett växande företag

Intern utbildning och kompetensutveckling

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849601-2035259".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Malmö Centralstation (visa karta)
211 20  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9947089

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