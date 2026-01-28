Svetsare till Zetterbergs!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Uppsala Visa alla svetsarjobb i Uppsala
2026-01-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Zetterbergs Industri söker en svetsare till sin tillverkningsavdelning i Östervåla utanför Uppsala. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som svetsare och vill fortsätta utvecklas i en familjär produktionsmiljö kan detta vara uppdraget för dig.
Som svetsare på Zetterbergs Industri kommer du att tillhöra tillverkningsavdelningen och tillsammans med dina kollegor sköta den dagliga driften. Du ansvarar för att tillverkningen håller hög kvalitet och att produkterna lever upp till kundens önskemål. Arbetet är varierande, med både standardiserade och kundunika byggnationer.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
I produktionen så kombineras både robotstyrd och traditionell, manuell svetsning för att skapa produkter av högsta kvalitet. Nu söker vi en skicklig svetsare till svetsavdelningen - någon som med sin expertis kan bidra till att vi fortsätter leverera förstklassiga lastbilspåbyggnader.
Här får du möjlighet att arbeta för ett välkänt varumärke och produkter i världsklass. Du blir en del av ett sammansvetsat team som alltid stöttar varandra och strävar efter att utvecklas tillsammans.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som svetsare på Zetterbergs använder du alla dina tidigare färdigheter inom svetsning för utföra de olika delarna av arbetet. I tjänsten utförs svetsning bland annat inom metoderna MIG/MAG-svetsning, pinnsvetsning, gas-skärning, riktning med gas, TIG-svetsning, aluminiumsvetsning och svetsning i rostfritt.
Vem är du?
Vi söker efter dig som är:
• Utbildad svetsare
• Har erfarenhet av olika svetsmetoder
• Har läsförståelse av ritningar
• Flytande i svenska
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande i hur väl du kommer att trivas i denna roll. Vi tror att om du är en noggrann och kvalitetsmedveten person med ett extra öga för säkerhet så kommer detta var en roll för dig.
Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Zetterbergs startade som smedja 1923 och är nu en modern fabrik. Företagsledningen har gjort ett mycket aktivt val för att fortsätta utveckla och satsa på företagets verksamhet belägen i Östervåla i norra Uppland och de kan stolt sätta "Made in Sweden" på deras produkter. Genom att satsa på en hög automatiseringsgrad i produktionen så säkerställer de en fortsatt lönsam och hållbar verksamhet i Sverige.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9709121