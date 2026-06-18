Junior ingenjör inom livscykel- och eftermarknad
Sigma Technology Engineering AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning av jobbet
Vill du arbeta med tekniska system och vara med och säkerställa att de fungerar – över tid?
Nu fortsätter vi att etablera Sigma Technology Engineering i Östergötland.
Vi bygger ett affärsområde med fokus på kvalificerade roller inom teknik, system och livscykelhantering – och söker nu dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i våra kunduppdrag.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera teknisk förståelse, analys och samarbete – där du får möjlighet att växa in i en specialistroll och arbeta med komplexa system i teknikintensiva miljöer.
Om rollen
I den här rollen arbetar du med att förstå, analysera och förbättra hur tekniska system fungerar över sin livslängd.
Du är med och bidrar till att produkter och system är tillgängliga, tillförlitliga och effektiva över tid, samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Stötta i analyser kopplade till underhåll, tillgänglighet och tillförlitlighet
• Arbeta med livscykelperspektiv i tekniska system (LCM/LSA)
• Ta fram underlag för underhållsplanering och reservdelshantering
• Bidra till analyser av kostnader och prestanda över tid
• Stötta projekt med struktur, dokumentation och krav kopplade till system i drift
• Samverka med olika funktioner såsom konstruktion, produktion och eftermarknad
Du kommer att arbeta nära både teknik och verksamhet, med fokus på att lära dig förstå helheten i hur komplexa system fungerar över tid.
Baskunskaper
Vi söker dig som är nyexaminerad eller har ett par års erfarenhet och vill utvecklas inom tekniknära roller.
Det viktigaste är inte att du kan allt från start – utan att du har rätt driv, nyfikenhet och vilja att lära.
Vi ser att du har:
• En ingenjörsutbildning inom exempelvis logistik, maskinteknik, produktion, industriell ekonomi eller systemteknik.
Alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
• Ett intresse för tekniska system och hur de fungerar i praktiken
• Grundläggande analytisk förmåga och intresse för data och struktur
• Förmåga att arbeta i team och vilja att utvecklas i en konsultroll
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi arbetar nära våra kunder och B-körkort är en förutsättning. Då vi ofta arbetar inom försvarsindustrin eller andra samhällsviktiga verksamheter så är tjänsterna oftast säkerhetsklassade och kan medföra krav på visst medborgarskap.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
För att trivas i rollen tror vi att du är i början av din resa och tycker det är spännande att få lära dig nya saker i en teknisk miljö.
Vi tror att du är:
Nyfiken och lärande – du vill förstå hur tekniska system hänger ihop
Strukturerad – du gillar ordning och tydlighet
Analytisk – du tycker om att lösa problem och arbeta med data
Samarbetsvillig – du trivs med att jobba tillsammans med andra
Ansvarstagande – du tar ägandeskap för dina uppgifter
Vi ser det som väldigt meriterande om du har genomfört värnplikt eller annan relevant erfarenhet från Försvarsmakten.
Även likvärdig erfarenhet inom säkerhet, beredskap eller liknande områden ses som ett plus.
Vi erbjuder
Du blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda.
Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans.
Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerade ledare och kollegor, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Engineering AB
(org.nr 559265-7919), https://www.sigma.se
Ågatan 9 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Sigma Technology Engineering Kontakt
Elin Kovacic elin.kovacic@sigmatechnology.com 46706004508 Jobbnummer
9970538