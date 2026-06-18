Projektledare för upphandling och GIS-implementering
Avaron AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där ett nytt GIS-system ska införas i en komplex offentlig verksamhet med många beroenden, flera intressenter och höga krav på struktur. Lösningen ska integreras med befintliga IT-lösningar och stödja kartläggning av fastigheter, infrastruktur och miljödata samt erbjuda webbaserad visualisering och analys.
Du tar vid när upphandlingsunderlaget redan är framtaget och driver arbetet vidare genom upphandling i förhandlat förfarande, hela vägen till implementering och driftsättning. Rollen kräver att du kan hålla ihop verksamhetsbehov, upphandlingsprocess och införande i nära samverkan med interna funktioner och extern leverantör.
Du får en central roll i att skapa framdrift, struktur och förankring i ett initiativ där rätt genomförande får stor betydelse för verksamheten under lång tid framåt.
ArbetsuppgifterDu projektleder upphandlingen av GIS-systemet via förhandlat förfarande, från ansökningsinbjudan och kvalificering av leverantörer till anbudsinbjudan, förhandling och utvärdering.
Du planerar och driver implementeringen av den upphandlade lösningen tillsammans med berörda verksamheter och vald leverantör.
Du samordnar förberedelser och initiering så att mål, arbetssätt, ansvar och beroenden är tydliga från start.
Du leder arbetet kring konfiguration, utveckling och integration utifrån uppställda krav.
Du säkerställer test och kvalitetssäkring så att lösningen fungerar i verksamheten och möter förväntade behov.
Du driver utbildningsinsatser och förberedelser inför drift så att användare och organisation är redo att ta systemet i bruk.
Du ansvarar för driftsättning och följer upp att lösningen fungerar stabilt i produktion.
Du faciliterar samverkansmöten och workshops med olika intressenter för att skapa tydlighet och framdrift.
KravMycket goda projektledaregenskaper.
Erfarenhet av att leda och genomföra upphandlingar av större verksamhetssystem.
Erfarenhet av att projektleda implementering och driftsättning av större verksamhetssystem.
Erfarenhet av utvärdering av anbud.
Kunskap och erfarenhet av att driva och leda workshops.
Du kan uppvisa minst två (2) referensuppdrag genomförda under de senaste fem (5) åren som omfattat upphandling av större verksamhetssystem samt implementering av desamma.
Du verkar i en oberoende roll utan affärsmässig koppling till leverantörer av GIS-system.
MeriterandeErfarenhet av system inom samhällsbyggnadsprocessen, specifikt geodataområdet.
Erfarenhet av att samarbeta med en kommunal organisation.
Erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag för GIS-system.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937267-2060142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9970524