Avdelningschefer till Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-18
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Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Miljöavdelningen består av enheterna Miljöskydd, Vattenskydd, Miljöanalys och Naturvård. Landsbygdsavdelningen består av enheterna Djurskydd och vilt, Lantbruk och Regional utveckling. Miljöavdelningen har sin tyngdpunkt inom natur och miljö, medan Landsbygdsavdelningen bland annat arbetar med livsmedels- och lantbruksfrågor, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Båda avdelningarna arbetar med tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling och samordning inom olika samhällsområden.Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder och utvecklar du arbetet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med enhetscheferna. Du är en del av myndighetens ledningsgrupp och ansvarar för kvalitetssäkring inför beslut inklusive avvägningar mellan olika samhällsintressen. I ledningsgruppen bidrar du till goda förutsättningar för ett effektivt tvärsektoriellt arbete, utveckling och samverkan internt och externt. Ett aktivt och resultatskapande samarbete med övriga avdelningschefer liksom coachning och utveckling av enhetscheferna på avdelningen, är viktiga arbetsuppgifter.
Som avdelningschef rapporterar du till länsrådet.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
Adekvat akademisk utbildning
Adekvata chefs- eller ledarerfarenheter
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande är:
Erfarenhet av tillstånds- eller tillsynsfrågor
Erfarenhet av offentlig förvaltning
Erfarenhet av bred och komplex verksamhet
Erfarenhet från något eller några av aktuella sakområden
B-körkort
För att lyckas väl i rollen behöver du vara en vänlig, tydlig och modig ledare. Ditt ledarskap är tillitsfullt och förtroendeskapande med utgångspunkt i den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare som genom att både utmana och stötta bidrar till arbetsglädje och trygghet. Det är viktigt att du har helhetsperspektiv och förmåga att identifiera och dra nytta av samband och synergier. Du behöver vara prestigelös, nyfiken och utvecklingsinriktad. Hög integritet och ett gott omdöme, liksom förståelse för hur den offentliga förvaltningen fungerar på nationell, regional och lokal nivå är också viktiga förutsättningar.
Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning.
I din ansökan anger du för vilken av avdelningarna du söker rollen som avdelningschef.
Du behöver vara svensk medborgare eftersom anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Värmlands Län
(org.nr 202100-2395), https://www.lansstyrelsen.se/
Våxnäsgatan 5 (visa karta
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651 86 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Värmlands län Kontakt
Fackliga företrädare nås via växeln 010-2247000 Jobbnummer
9970545