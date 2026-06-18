Lärare i sv/en/so, åk 6, vikariat, Ekensbergskolan, Solna stad
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2026-06-18
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Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i sv/en/so? Här får du möjlighet att inspirera och bidra till utveckling hos våra elever. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Ekensbergsskolan är en liten, välfungerande skola med cirka 400 elever från förskoleklass till och med åk 6. Skolan är trevligt byggd med en rund huskropp, klassrummen löper ut från en stor ljushall placerad i mitten. Ljushallen förenklar att se och kommunicera med alla elever och vuxna under skoldagen. Skolan har en allsidig undervisning där man mixar digital undervisning med traditionell för att elevernas nyfikenhet och kreativitet ska hållas på topp genom skoldagen. Alla elever åk 1–3 har egen Ipad och åk 4-6 har egna datorer.
Måluppfyllelsen är hög bland eleverna och vi har ett aktivt och välfungerande arbete med värdegrund och etik.
Vårt erbjudande
Ett meningsfullt arbete.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag samt andra förmåner.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare här.
Vad innebär arbetet?
Nu söker vi en lärare till årskurs 6 i ämnena svenska, engelska och SO. Arbetet innebär mentorskap i en åk 6, planeringsansvar för undervisning och samverkan med skolans övriga personal. Du genomför och utvärderar undervisningen själv och tillsammans med lärarlaget. Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet. Gott stöd i arbetet finns hos närmsta kollega, arbetslagsledare och elevhälsa.
I vår skolutveckling fokuserar vi på differentiering och ett formativt förhållningssätt i vår undervisning och vi tror att samarbete är nyckeln både till ett kollegialt lärare och en förbättrad arbetssituation för våra pedagoger!
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare för åk 6 och med behörighet att undervisa i sv/so/en
har erfarenhet av att arbeta som lärare
är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (didaktisk, emotionell och fysisk).
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har också en vana av att arbeta med elevdokumentation såsom pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram.
Du är intresserad av att driva skolans och elevernas utveckling framåt, du kan fånga elevernas uppmärksamhet och skapa delaktighet och motivation i olika aktiviteter. Du är en trygg person med god pedagogisk insikt som klarar att leda grupper eller individer. Du är intresserad av att vara en del i ett redan välfungerande arbetslag och bidra till stadiets och hela skolans trivsel och utveckling.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Kristina Bergström på kristina.bergstrom@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast 2026-06-29 . Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Ekensbergsskolan Kontakt
Kristina Bergström kristina.bergstrom@solna.se Jobbnummer
9970540