VA-projektör för dagvattenhantering
Avaron AB / Byggjobb / Kristianstad Visa alla byggjobb i Kristianstad
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära verkliga fastighetsprojekt där dagvattenhantering och yttre VA behöver fungera i befintliga miljöer? I den här rollen får du bidra i projektering för ett större fastighetsbestånd med fokus på ombyggnation, underhåll och lokalanpassningar. Du kommer in i en vardag där tekniska lösningar behöver vara genomförbara, tydligt dokumenterade och anpassade till både verksamhetens behov och beställarens krav på kvalitet.
Du arbetar i uppdrag som varierar i innehåll och komplexitet, och du blir en viktig part i att ta fram underlag som håller för granskning, samordning och genomförande. Det här är ett bra uppdrag för dig som vill kombinera praktisk VA-projektering med ansvar i projekt där dina lösningar får direkt påverkan i befintliga fastigheter.
ArbetsuppgifterDu projekterar lösningar inom dagvattenhantering och yttre VA i ny-, ombyggnads- och underhållsprojekt.
Du tar fram handlingar och tekniska underlag anpassade till beställarens krav på redovisning och leverans.
Du samverkar med beställare och andra involverade parter för att tydliggöra omfattning, behov och tekniska vägval.
Du medverkar i start-, projekterings- och byggmöten när uppdraget kräver det.
Du planerar ditt arbete så att leveranser håller överenskommen kvalitet och fungerar i projektens olika skeden.
Du kvalitetssäkrar ditt underlag genom egenkontroll och interngranskning före leverans.
KravDu har 2–5 år erfarenhet av arbete i den aktuella rollen.
Du är VA-projektör eller har motsvarande utbildning.
Under de senaste 3 åren har du projekterat minst ett ny- eller ombyggnadsprojekt där den totala entreprenadkostnaden uppgått till minst 15 MSEK exkl. moms.
Under de senaste 3 åren har du utfört minst 1 projektering avseende ombyggnad eller anpassning av VA-anläggning för en ny eller förändrad verksamhet.
Du har erfarenhet av minst 3 liknande uppdrag från de senaste 3 åren.
Du har god kunskap om relevant lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området.
Du behärskar svenska och kan kommunicera med berörda parter på svenska under hela uppdraget.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937254-2060146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kristianstads Centralstation (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9970535