Specialistundersköterska till Hemtjänst Kortedala Norra
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2026-06-18
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Om jobbet
I arbetet som specialistundersköterska har du en nyckelroll i att utveckla och kvalitetssäkra vård- och omsorgsarbetet. Genom din fördjupade kompetens bidrar du till att stärka verksamhetens arbetssätt och skapa goda förutsättningar för en trygg, säker och personcentrerad vård och omsorg.
Rollen innebär att du kombinerar det dagliga omsorgsarbetet med ett särskilt ansvar för handledning, kunskapsöverföring och verksamhetsutveckling. Du fungerar som ett stöd för medarbetare och chefer i frågor som rör omvårdnad, bemötande, dokumentation och kvalitetsarbete samt bidrar till introduktion av nya medarbetare.
I nära samverkan med omsorgstagare, anhöriga, chefer och medarbetare arbetar du för att utveckla insatser och arbetssätt som främjar individens hälsa, delaktighet och självständighet. Genom ditt engagemang bidrar du till en lärande organisation där kompetens, kvalitet och kontinuerlig utveckling står i fokus.
Just nu söker vi en specialistundersköterska till hemtjänsten i Kortedala Norra. Enheten utgår från lokaler på Första Majgatan 2B.
Att arbeta i hemtjänsten betyder att du hjälper och stöttar människor i deras eget hem, utifrån de insatser som är beslutade. Ditt arbete bidrar till att skapa trygghet och göra det möjligt för personen med hemtjänst att klara sin vardag så självständigt som möjligt.
Arbetsuppgifterna är varierande där du är ett stöd i vardagen. Det kan till exempel handla om att ge stöd och handledning vid måltider, med personlig hygien, på- och avklädning eller enklare aktiviteter och vardagssysslor. Du kan också utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från till exempel sjuksköterskor.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är på dagtid och kvällstid samt arbete varannan helg.
Om digPubliceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel, alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
Yrkeshögskoleutbildning på minst 200 poäng specialisering inom äldre, psykiatri eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Har cykelvana och kan tänka dig att använda el-cykel i arbetet
Rollen kräver datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Körkort och körvana
Arbetslivserfarenhet av vård och omsorgDina personliga egenskaper
Du visar respekt och hänsyn gentemot alla, skapar en positiv atmosfär och sätter omsorgstagarens behov i centrum. Bemötande är en central del av din yrkesroll. Som en driven och produktiv medarbetare tar du ansvar och initiativ för att driva arbetet framåt, oavsett om du arbetar självständigt eller i grupp.
Din förmåga att vara flexibel gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Du bidrar till andras lärande och skapar en miljö som främjar dialog, delaktighet och engagemang. Dessutom är du en övertygande kommunikatör som kan påverka beslut och inspirera till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Varmt välkommen till oss! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Där finns även information om andra förmåner som finns i Göteborgs stad.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Kortedala Norra
Maria Skredsfors maria.skredsfors@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313653580 Jobbnummer
9970531