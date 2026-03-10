Svetsare till SLP i Övertorneå
2026-03-10
SLP söker svetsare - bli en nyckelspelare i ett växande SLP!
Vill du vara med och bygga de tunga konstruktioner som håller Sverige, Norge och Finland i rörelse? Hos oss på SLP i Övertorneå får du arbeta i hjärtat av tillverkningen - där stålet möter verkligheten, och där ditt hantverk blir avgörande för att våra kunder ska kunna lita på sina maskiner i de allra tuffaste miljöerna.
Efterfrågan från gruv- och anläggningssektorn fortsätter att öka kraftigt, och vi står inför en expansiv period. Därför söker vi nu erfarna och skickliga svetsare som vill bli en del av ett sammansvetsat team i ett företag där kvalitet, hantverksskicklighet och stolthet går hand i hand.
Om rollen
Som svetsare hos SLP blir du en del av den avdelning som utgör fundamentet för hela vår produktion. Du tillverkar bland annat hjälpramar, flak och släpchassier till våra påbyggnader och efterfordon - komponenter som ska tåla hård användning, höga belastningar och tuffa nordiska klimat.
Arbetet innebär både självständighet och nära samarbete med kollegor i produktion, bläster, lack och montering. Hos oss är kvaliteten central i varje led, och ditt kunnande är direkt avgörande för att våra produkter ska hålla den robusthet och precision som våra kunder - exempelvis LKAB - kräver.
Du kommer bland annat att:
Svetsa tunga konstruktioner i plåttjocklekar upp till ca 20 mm
Arbeta efter ritningar och följa upp att varje moment blir rätt från början
Delta i den löpande utvecklingen av arbetssätt och kvalitetssäkring
Bidra till ett gott samarbete i teamet och en trygg arbetsmiljö
Tjänsten är placerad i Övertorneå.
Om dig
Vi söker dig som är en svetsare, gärna med bakgrund inom svetsning av tyngre konstruktioner. Du är van vid att jobba efter ritningar, tar ansvar för ditt arbete och har en hög känsla för kvalitet.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Är praktiskt lagd, noggrann och trygg i din yrkesroll
Trivs i en miljö där alla behövs och där din insats verkligen märks
Gillar att samarbeta men är också självgående när arbetet kräver det
Har du erfarenhet av tillverkande industri eller liknande produktion är det meriterande - men din yrkesskicklighet och inställning väger tyngst.
Om SLP och Övertorneå
SLP - Släp & Lastbilspåbyggnader - är ett industriföretag med produktion i Övertorneå. Vi tillverkar robusta och skräddarsydda påbyggnader till lastbilar som levereras till Sverige, Norge och Finland. Här gör vi allt själva: svetsning, blästring, lackering och montering. Vi är ungefär 35 medarbetare som tillsammans driver verksamheten framåt.
Vi erbjuder en trygg anställning, friskvårdsbidrag, möjlighet till sjukvårdsförsäkring - och givetvis fredagsfika. Framför allt erbjuder vi en arbetsplats där dina kunskaper och din erfarenhet spelar en helt avgörande roll.
Övertorneå ligger mitt i vackra Tornedalen, så nära Finland att man kan se grannlandet på andra sidan Torne älv. Kommunen är stor som landskapet Blekinge, har närmare 4000 invånare och var Sveriges första ekologikommun redan på 1980-talet. Norra kommundelen korsas av Polcirkeln. Ett av valspråk här är "Det goda livet", med närhet till naturen, älvens möjligheter och befolkningens gästfrihet. Övertorneåborna är raka, enkla och okonstlade. Här är det lätt att trivas.
Redo att svetsa samman framtiden med oss?
Vi arbetar med löpande urval - skicka din ansökan så snart som möjligt!
Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Johan Söderlind (johan.soderlind@onepartnergroup.se
, 076-767 77 67) eller Peter Nilsson Sandlund (peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Norr AB
https://www.slpab.com/
Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se
9789148