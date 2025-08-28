Svetsare inom stål produktion
2025-08-28
Vi på Fiks söker nu svetsare till vår återkommande kund i Strängnäs. Kunden är ett etablerat företag som utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar i stål och rostfritt.
I Rollen kommer du att arbeta med:
MIG-& MAG-svetsning (Tig kan förekomma)
Svetsning och montage efter ritning
Självständigt arbete såväl som i mindre arbetslag
Arbetet är på heltid, vardagar
Här blir du en viktig del av ett företag med högt säkerhets fokus, där kvalitet och precision står i centrum.Profil
Vi söker dig som är:
Noggrann, fingerfärdig och effektiv
Van vid arbete inom verkstad, produktion eller finmekanik
Strukturerad och självgående med god planeringsförmåga
Utbildad svetsare, förmåga att svetsa i olika material främst stål och plåt
Det är meriterande om du har:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som svetsare
Van att läsa ritningar och utföra kvalitetskontroller
Vi erbjuder
En provanställning via oss med goda möjligheter till fast anställning hos kunden
En trygg arbetsmiljö med starkt säkerhets tänk
Marknadsmässig lön och kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö med trevlig stämning. Kvalifikationer
• B-körkort
Om verksamheten
Fiks Group AB erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder.
Fiks skall upplevas som en naturlig samarbetspartner i Sverige när behov av personal uppstår.
Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.
Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet.
Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.
Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.
Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men är nu runt hela Sverige. Vi bemannar era behov! Ersättning
