Svetsare inom stål produktion

Fiks Group AB / Svetsarjobb / Strängnäs
2025-08-28


Publiceringsdatum
2025-08-28

Om tjänsten
Vi på Fiks söker nu svetsare till vår återkommande kund i Strängnäs. Kunden är ett etablerat företag som utvecklar och tillverkar kundanpassade lösningar i stål och rostfritt.

I Rollen kommer du att arbeta med:


MIG-& MAG-svetsning (Tig kan förekomma)


Svetsning och montage efter ritning


Självständigt arbete såväl som i mindre arbetslag


Arbetet är på heltid, vardagar

Här blir du en viktig del av ett företag med högt säkerhets fokus, där kvalitet och precision står i centrum.

Profil
Vi söker dig som är:


Noggrann, fingerfärdig och effektiv


Van vid arbete inom verkstad, produktion eller finmekanik


Strukturerad och självgående med god planeringsförmåga


Utbildad svetsare, förmåga att svetsa i olika material främst stål och plåt

Det är meriterande om du har:


Minst 2 års arbetslivserfarenhet som svetsare


Van att läsa ritningar och utföra kvalitetskontroller

Vi erbjuder


En provanställning via oss med goda möjligheter till fast anställning hos kunden


En trygg arbetsmiljö med starkt säkerhets tänk


Marknadsmässig lön och kollektivavtal


Goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö med trevlig stämning.

Kvalifikationer
• B-körkort

Om verksamheten

Fiks Group AB erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder.
Fiks skall upplevas som en naturlig samarbetspartner i Sverige när behov av personal uppstår.
Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.

Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet.
Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.

Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.

Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men är nu runt hela Sverige. Vi bemannar era behov!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fiks Group AB (org.nr 556660-4095)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9480486

