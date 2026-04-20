Svetsare | Heltid | Malmö
2026-04-20
Är du svetsare och trivs i tung industri och vill arbeta med MIG/MAG och pinnsvets)? Vi på Manpower söker nu svetsare för kommande uppdrag hos en välkänd aktör inom industrin i Malmö med omnejd. Här får du en stabil heltidstjänst, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till förlängning. Varmt välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden i Malmö med omnejd.
Ort: Malmö med omnejd
Arbetstider: Skift
Uppdragslängd: Visstid 6 månader, med goda chanser till förlängning
Omfattning: Heltid
Om jobbet som svetsare
Som svetsare hos Manpower arbetar du ute hos vår kund inom industrin. Rollen är praktisk och produktionsnära, där du svetsar i olika metoder beroende på uppdrag och material. Du blir en viktig del av flödet i verkstad/produktionsmiljö och arbetar med fokus på kvalitet, säkerhet och leverans.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Svetsning med pinnsvets och MIG/MAG
Förberedande och efterbearbetande moment (t.ex. kapning, slipning, passning)
Läsning och tolkning av enklare ritningar/instruktioner
Kvalitetskontroll av svetsar och egenkontroller enligt rutin
Traverskörning vid lyft och hantering av gods/material
Bidra till ordning, reda och säker arbetsmiljö i en tung industriell miljö
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta med tempo och säkerhetsfokus. Du har en god teknisk förståelse och trivs i en fysisk roll där det ibland förekommer tunga moment.
Krav för tjänsten
Utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom svets (MIG/MAG, TIG och/eller MMA/pinnsvets)
Traverskort och erfarenhet av traverskörning
B-körkort
God fysik och trivs i miljö kopplad till tung industri
Flytande svenska i tal och skrift (för att kunna ta del av instruktioner och säkerhetsrutiner)
Det räknas som meriterande om du har truckkort.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Södergatan 24
)
211 34 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Manpower Kontakt
Anna Toft Anna.Toft@manpower.se
9865031