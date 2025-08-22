Svetsare Frövi
2025-08-22
Är du den vi söker?
Är du en erfaren svetsare som söker nästa steg i din karriär? Vi på Kraftsam söker för vår kunds räkning en engagerad Svetsare för ett kommande uppdrag i Frövi. Här får du chansen att arbeta i ett innovativt och växande företag som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och spännande projekt.
Om tjänsten
Som svetsare hos vår kund blir du en nyckelperson i tillverkningen av högkvalitativa produkter. Du kommer att arbeta med moderna svetsmetoder och vara en del av en organisation som värdesätter kvalitet och precision i varje led. Du kommer att ingå i ett skickligt och samarbetsorienterat team där varje projekt är unikt och kräver både teknisk skicklighet och kreativ problemlösning.
Som svetsare kommer du att:
Utföra svetsarbeten med fokus på MIG/MAG och/eller TIG-svetsning enligt ritningar och specifikationer.
Kontrollera och säkerställa att det färdiga arbetet håller högsta kvalitet och uppfyller kundens krav.
Delta i förbättringsarbeten för att optimera produktionsflödet och minimera avvikelser.
Bidra till ett tryggt och säkert arbetsklimat genom att följa gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Kvalifikationer - Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som svetsare
Har erfarenhet av MIG/MAG- och/eller TIG-svetsning.
Har vana att arbeta efter ritningar och specifikationer.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett team. Certifikat inom svetsning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid praktisk erfarenhet och engagemang.
Övrigt
Detta är ett konsultuppdrag via Kraftsam R&B. Uppdraget erbjuder goda möjligheter till förlängning eller övertag direkt till kund för rätt person. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9471271