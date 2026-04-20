Svetsare | Epiroc | Örebro

Just nu söker vi svetsare till Epiroc! Du kommer att jobba på någon av deras siter på Gustavsvik, Kvarntorp Norra bro, Pilängen eller Nastagatan. Det är ett längre uppdrag med goda chanser att kunden övertar anställningen. Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning och ett stort intresse för teknik och tillverkning. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som konsult hos oss har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs och att du utvecklas i din yrkesroll. Du kommer dessutom ha en ansvarig chef på plats hos Epiroc som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Tillträde enligt överenskommelse
Visstidsanställning - heltid
Placering: Örebro
Tillgängliga skift: dagArbetsuppgifter
Arbetet som svetsare innebär att du arbetar med tillverkning av svetsade detaljer till Epirocs maskiner, både inom prototypframtagning och löpande produktion. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
MMA- och MIG/MAG-svetsning i stål
Tillverkning och anpassning av svetsade komponenter
Ritningsläsning och kvalitetskontroller
Lättare bearbetning såsom borrning, gängning, kapning och slipning
Mindre svetsarbeten ute i produktionen
Om dig
Du bör ha erfarenhet av svetsarbete inom industrin och vara trygg i din yrkesroll. Viktigt för oss är att du har ett starkt kvalitetstänk, ett högt säkerhetsmedvetande och ett genuint teknikintresse.
För att trivas hos oss har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Du är trygg i din roll och eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt dagliga arbete. Vi ser att du har ett stort teknikintresse och är kvalitetsmedveten med ett ständigt närvarande säkerhetstänk. Du har en kreativ förmåga, har lätt att hitta lösningar på problem samt en vilja att arbeta med ständiga förbättringar.
Formell kompetens
För att vara aktuell för tjänsten är följande punkter ett krav:
Utbildning inom svets eller motsvarande
Erfarenhet av MMA- och MIG/MAG-svetsning i stål
God kunskap om lättare bearbetning såsom borrning, gängning, slip, och kapning
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar om processen så ber vi dig maila till stella.teherani.jam@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
