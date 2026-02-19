Svetsare
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
Olofsfors AB behöver öka sin produktionskapacitet på området band och söker därför svetsare. Det är i första hand en förstärkning i form av visstidsanställningar, på sikt kan det finns möjligheten till tillsvidareanställning. Arbetstiden vanligtsvis 2-skift men kan också bli kontinuerliga 2-skift eller 3-skift. Tillträde sker löpande.
Arbetsbeskrivningar
Som svetsare på Olofsfors AB kommer du att arbeta med manuell MAG-svetsning och pressning. I arbetet ingår också att ställa produktionen för de olika bandtyperna.
Vi söker dig som har gått 3-årigt tekniskt gymnasium med relevant inriktning, eller motsvarande. Meriterande är det om du har 3-4 års yrkeserfarenhet, truckförarbevis A+B, svetscertifikat enligt SS-EN287. Vi ser att du talar och förstår svenska eftersom våra verksamhetsrutiner och dagliga arbetskommunikationer sker på svenska.
Vad kan Olofsfors AB erbjuda dig?
Ett världsledande företag som drivs av att förvalta företagets genuina stål- och teknikkunnande. Vi har funnits i över 260 år och skall finnas minst lika länge till. Vi ska fortsätta att sträva efter att vara bättre än konkurrenterna vad gäller kvalité och miljöfrågor samt skapa en arbetsmiljö som gör Olofsfors till en attraktiv arbetsgivare. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt teknisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi har starka ägare och investerar kontinuerligt i vår fantastiska verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatumet löpt ut så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ersättning
