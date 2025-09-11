Svetsare
Svensk Metallteknik Industri i Höör AB, SMTI AB, utvecklar och tillverkar bl.a. specialutrustning
till entreprenadmaskiner för järnvägsunderhåll samt legotillverkar produkter för kunder inom tillverkningsindustrin.
SMTI AB ingår i Skoparp AB koncernen med systerbolagen Eslövs Mekaniska Verkstad (EMEK) samt Skoparp Maskin AB båda i Eslöv.
Besök vår hemsida, www.smti.se,
för mer information.
Vi behöver utöka vår organisation och söker nu en erfaren och mångsidig svetsare.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
I din roll som svetsare hos SMTI kommer du att vara ansvarig för tillverkning av mindre serier eller enskilda produkter, huvudsakligen i grovplåt. Dina dagliga uppgifter inkluderar svetsning enligt specifika krav och ritningar.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi letar efter en engagerad medarbetare med gedigen svetskunskap och tidigare erfarenhet inom verkstadsindustrin. En utbildning inom verkstadsteknik på gymnasienivå eller liknande är önskvärd. Du bör vara bekväm med ritningsläsning och arbeta enligt WPS (Welding Procedure Specifications).
Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och förmågan att arbeta både självständigt och i team. Personliga egenskaper är avgörande, då du förväntas bidra till en positiv arbetsmiljö och vara en förebild för vårt företag och dess tjänster.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid, måndag-fredag. Efter en inhyrningsperiod hos Wikan personal förväntas anställningen övergå i en tillsvidareanställning hos SMTI.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan snarast möjligt via vår hemsida, www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är 19/10. Tillsättning sker snarast möjligt efter överenskommelse.
För mer information eller frågor, kontakta Amy Frick Melander 0451-70 74 82.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
