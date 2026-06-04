Avdelningschef till Sölvesborg
Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag / Byggjobb / Sölvesborg Visa alla byggjobb i Sölvesborg
2026-06-04
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Sydställningar fortsätter sin tillväxtresa och utökar nu organisationen med en ny tjänst - en nyckelroll där ledarskap och strategiska perspektiv står i fokus. Företaget strävar efter att vara en förebild inom sin bransch – vad gäller kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och ledarskap. Det innebär ett ambitiöst och målinriktat arbete där förändring är en naturlig del av utvecklingen.
För att lyckas i den här rollen behöver man lockas av det höga tempot, den operativa närheten och de strategiska möjligheterna. Hoppas du vill vara med på den fortsatta resan och stärka organisationen. Välkommen till Sydställningar!
Dina Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för depån i Sölvesborg ansvarar du för avdelningens personal, ekonomi, och utveckling. Din avdelning består av en erfaren personalgrupp med direktrapporterande medarbetare; projektchefer, montagechef (med underställd personal), lagerpersonal med teamledare, chaufförer och en liten tralltillverkning.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter utgörs bland annat av:
Avdelningsansvar med fullt personalansvar, personalutveckling och kompetensförsörjning
Budgetansvar med månatlig uppföljning mot ekonomiska nyckeltal samt mål inom försäljning, arbetsmiljö och hållbarhet
Leverantörsrelationer och utveckling av affärer inom befintliga och nya samarbeten
Uppföljning av kvalitet, säkerhet och efterlevnad av regelverk
Du har ett nära samarbete och samverkan med VD, HR, KMA, ekonomi som alla finns på plats i Sölvesborg men självklart är samarbetet med andra avdelningschefer på samtliga orter är också en viktig del i vardagen.
Din Profil
Vi söker dig som är nyfiken på en ny utmaning och som har rätt bakgrund och engagemang för att vara en del av Sydställningars tillväxtresa. Det vi tror och hoppas att du tar med dig är:
Flerårig erfarenhet i ledande befattning inom byggbranschen, produktion eller industriell verksamhet
Dokumenterad vana vid ekonomiskt ansvar, inklusive uppföljning och analys
God systemvana, gärna med erfarenhet av Microsoft Dynamics eller motsvarande affärssystem
Den som axlar rollen behöver ha ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt, med förmåga att skapa ordning, tydlighet och framdrift i en föränderlig vardag. Det är viktigt att kunna analysera, dra slutsatser och agera proaktivt. Rollen kräver också lyhördhet och ett tydligt ledarskap, där förmågan att skapa tillit, främja samarbete och utveckla människor står i centrum.
Övrig Information
Placeringsort: Sölvesborg
Organisation: Rapporterar till VD
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: heltid, dagtid
Ort: Sölvesborg
Omfattning: Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag
(org.nr 556208-4292)
Industrivägen 10 (visa karta
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294 39 SÖLVESBORG Arbetsplats
Sydställningar i Sölvesborg AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Therese Hulte therese.hulte@maxkompetens.se 076-55583 80 Jobbnummer
9947728