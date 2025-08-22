Svetsare
2025-08-22
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Smedjebacken
, Fagersta
, Borlänge
, Hedemora
Letar du efter en ny utmaning inom tillverkningsindustrin? Vi söker nu flera erfarna och engagerade svetsare till vår kund Essverk AB i Grängesberg. Om du är skicklig på svetsning och redo för nya utmaningar, vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansvarsområden Svetsning av komponenter till produktägande företag eller legotillverkning
Tillverkning av avancerade konstruktioner i korta eller långa produktionsserier
Ort: Grängesberg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag.
Om dig
Vi tror att du är en detaljfokuserad person med ett intresse för teknik- och industribranschen. Vi tror att du har ett starkt driv samt är villig att arbeta med tungt fysiskt arbete. Du är säkerhetsmedveten och har lätt att ta till dig och följa instruktioner.
Som person är du öppen för att testa nya metoder och tekniker, van vid högt tempo samt bra på att samarbeta med andra. För att lyckas i din roll krävs det att du har viljan och förmågan att ta eget ansvar.
Kvalifikationer Erfarenhet av svetsning i tillverkningsindustri
Kunskap i ritningsläsning
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande Truckkort A + B
Traverskort
Giltiga svetscertifikat
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Essverk är en ledande aktör inom tillverkning och leverans av bearbetade metallprodukter i stål, aluminium och koppar. Med sin genomtänka tillverkningsprocess kan de erbjuda konstadseffektiva produktioner i såväl enstaka som storskaliga serier med korta leveranstider. Hos dem får du jobba i en högteknologisk maskinpark tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare som hjälper dig att utvecklas.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Leveransavdelningen leverans@dalaindustrisupport.se Jobbnummer
9471324