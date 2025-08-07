Svetsare
Nordecta AB / Svetsarjobb / Gävle Visa alla svetsarjobb i Gävle
2025-08-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordecta AB i Gävle
, Sandviken
, Tierp
, Heby
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi på Nordecta söker nu Svetsare till vår kund i Östervåla!
Utföra MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
Läsa och tolka tekniska ritningar och svetssymboler
Arbeta med olika metallmaterial och svetsutrustning
Följa arbetsplatssäkerhetsregler och använda skyddsutrustning korrektPubliceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Utbildning och/eller certifiering inom svetsning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av svetsning, gärna inom tillverkningsindustrin
Kunskap om olika svetsmetoder och material
God fysisk kondition för att klara av arbetet i olika positioner
Som person ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden. Vidare ser vi att du är ansvarstagande och pålitlig med en god kommunikationsförmåga. Då du kommer att ingå i ett team ser vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att självständigt ta ansvar för och utföra dina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder:
Företaget kombinerar nytänkande med starka traditioner. Hos oss får du jobba med ett starkt och väletablerat varumärke. Made in Sweden är vårt signum, det är vi extra stolta över och det börjar bli unikt på marknaden, när fler konkurrenter väler att lägga produktionen utomlands går vi åt andra hållet Vi vill fortsätta vår verksamhet i Sverige.
Som nyanställd får du en anpassad introduktion för att komma in i arbetet med rätt förutsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra medarbetare som möjliggör det för dig att växa och utvecklas hos oss. Övrig information
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna är dagtid, skiftgång kan förekomma.
Dagspendling sker i våra bilar. Ersättning
Enligt Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordecta AB
(org.nr 556803-3160) Kontakt
Susann Nordecta AB susann.venngren@nordecta.com +46722206971 Jobbnummer
9449311