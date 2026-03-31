Svarv- och fräsoperatör | Lernia| Falkenberg

2026-03-31
Är du en passionerad yrkesperson som älskar hantverk och precision? Hos vår kund får du chansen att arbeta i en stabil verkstad där dina färdigheter och ditt engagemang står i centrum. Välkommen till en långsiktig och utvecklande karriär där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som svarv- och fräsoperatör hos oss kommer du att ha en nyckelroll i vår produktionslinje, med fokus på manuell bearbetning. Du kommer att arbeta med mekaniskt verkstadsarbete och produktion av mindre serier, där kvalitet, precision och säkerhet alltid är i centrum.
Vi söker någon med gedigen kunskap inom området, som kan läsa och förstå tekniska ritningar. Erfarenhet av att arbeta med olika material och starka färdigheter inom bearbetnings tekniker är en fördel. Din noggrannhet och fokus på detaljer kommer att vara avgörande för att säkerställa att våra produkter lever upp till våra höga kvalitetskrav.
Du kommer att ingå i ett energiskt team av kompetenta yrkespersoner, där samarbete och kommunikation är nyckeln till framgång. Vi värdesätter initiativ och kreativ problemlösning, och vi välkomnar dina idéer för att förbättra våra arbetsprocesser.
Vi söker dig med tekniskt intresse som vill arbeta med olika delar av tillverkningsprocessen. Ställa in maskiner och justera efter ritningar, felsöka och enklare underhåll. Viktigt att vara kvalitetsmedveten och noggrann.
Om dig
Vi söker en kvalificerad person med djup förståelse för ritningsläsning, materialval och toleranser. Du kommer att arbeta självständigt och i team för att skapa exakta komponenter av högsta kvalitet. Säkerhet är viktigt för oss, och vi söker dig med stark säkerhetsmedvetenhet och initiativförmåga. En utbildning inom området är meriterande.
Formell kompetens
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av manuell svarv och fräs
Mycket god vana av arbete i äldre manuella maskiner
Stark förståelse för ritningsläsning, toleranser och material
Förmåga att arbeta självständigt och metodiskt
Mycket hög säkerhetsmedvetenhet
Detta uppdrag kräver verklig yrkesskicklighet. Maskinerna är manuella och ställer höga krav på korrekt handhavande.
Om du är driven och strävar efter att leverera toppkvalitet, är detta rätt möjlighet för dig. Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
For att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
