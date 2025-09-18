Sustainability Compliance Specialist till St1
Academic Work Sweden AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva energiomställningen hos en nordisk aktör i framkant? På St1 får du påverka på riktigt - i en platt organisation där idéer värderas högt och hållbarhet står i centrum. Sök tjänsten som Sustainability Compliance Specialist idag!
OM TJÄNSTEN
Som Sustainability Compliance Specialist ansvarar du för att säkerställa efterlevnad av EU-direktiv och nationella krav för förnybara produkter, leveranskedjor och biobränslen på den svenska marknaden. Detta är en hands-on roll där du får stor möjlighet att påverka och utveckla ditt ansvarsområde inom St1's Group Sustainability Compliance-team där du kommer att arbeta nära kollegor i Sverige, UK och Finland.
"Entreprenörsanda och innovation, på St1 vill vi utmana det konventionella. Vi arbetar agilt i en informell atmosfär, vilket ger medarbetarna möjlighet att driva nya idéer som kan bidra till företagets framgång. Det finns en stark vilja att utforska innovativa lösningar och modet att pröva dem. Det öppna företagsklimatet och den välkomnande atmosfären uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i internt entreprenörskap såväl samarbete över gränserna."
Du erbjuds
• En arbetsgivare som erbjuder goda förmåner, bland annat bonussystem, lunchbidrag, friskvård, kollektivavtal, gruppförsäkring och personalrabatt.
• En platt organisation där dina idéer värderas högt, vilket ger unika möjligheter att påverka och utveckla din roll samt växa internt.
• En möjlighet att arbeta i ett team med specialister och seniora kollegor där du får både stöttning, chansen att lära dig och utveckling.
• En arbetsplats med en kultur som präglas av deras deras Spirit: Curious, Committed och Caring samt deras värdeord Transparency, Farness, Sustainability, Equal opportunities.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att driva och säkerställa ST1:s efterlevnad av hållbarhetskrav inom biobränslesektorn. Du kommer att arbeta med interna revisioner, riskbedömningar och myndighetsrapportering för att upprätthålla högsta standarder för hållbarhet och compliance i Sverige. Rollen handlar om att se till att hela kedjan, från produktion till leverans, uppfyller svenska och europeiska hållbarhetskrav.
• Säkerställa att St1:s biobränslen följer svenska hållbarhetsregler och både utveckla och förbättra interna kontrollsystem för att följa lagkrav
• Planera utbildningar för personal om hållbarhetskrav samt samarbeta med kollegor i Sverige, Finland och andra delar av St1-koncernen
• Samordna externa hållbarhetsrevisioner samt säkerställa att nya lagar och regler inom bioenergi följs
• Rapportera till Energimyndigheten om volymer och hållbarhetsdata
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av att hantera hållbarhetsgodkännanden, certifieringar eller kvalitetsledningssystem, inklusive samordning av revisioner
• Erfarenhet av hållbarhetsrapportering, inklusive spårbarhet, växthusgasberäkningar och dokumentation enligt gällande regelverk
• Förståelse för nationell myndighetsrapportering inom hållbarhet, exempelvis mot Energimyndigheten eller motsvarande
• Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift - särskilt kopplat till rapportering mot myndigheter och externa parter
Det är meriterande om du har
• Avancerad kunskap om EU:s direktiv för förnybar energi och dess inverkan på den nordiska marknaden, med fokus på Sverige.
• Erfarenhet från verksamheter med fokus på klimatrapportering, t.ex. . CO2-utsläpp, emission trading eller livscykelanalyser
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
St1 Nordic Oy is a Nordic energy Group whose vision is to be the leading producer and seller of CO2-aware energy. The Group researches and develops economically viable, environmentally sustainable energy solutions. St1 focuses on fuels marketing activities, oil refining and renewable energy solutions such as waste-based advanced ethanol fuels and industrial wind power. The Group has 1.250 St1 and Shell branded retail stations in Finland, Sweden and Norway. Headquartered in Helsinki, St1 employs currently
more than 1.000 people. Www.st1.com
Läs mer om St1 HÄR. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9514472