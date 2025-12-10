Sushiköksbiträde Växjö City
2025-12-10
OM OSS
Kaizu är ett nytt sushikoncept med en vision av att skapa något fräscht, roligt och lite oväntat. Målet är att skapa ett starkt första intryck med något coolt, annorlunda och oförglömligt. Namnet Kaizu betyder "sjökarta" och används för att upptäcka och navigera. Det är en perfekt beskrivning av vårt varumärke som syftar till upptäckter, smaker och att ta sig an nya territorium.
VAD SÖKER VI?
Vi söker en engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad köksbiträde. Gillar du högt tempo och trivs i köksmiljö? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi söker dig som likt oss älskar sushi och good vibe. Har du en stark vilja att samarbeta och ett äkta intresse för mat? Då kommer du trivas och utvecklas hos oss.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror
Assistera sushikockarna i det dagliga arbetet
Hålla rent och organisera i kökets alla stationer
Diska och säkerställa att köket följer hygien- och säkerhetsrutiner
Packa upp och organisera varuleveranserKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i kök eller restaurang är meriterande, men inget krav
Förmåga att arbeta snabbt, noggrant och strukturerat
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Intresse för sushi är önskvärt
Hygienutbildning är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
En trevlig och utvecklande arbetsplats
Möjlighet att lära dig mer om sushi
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@kaizu.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@kaizu.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
