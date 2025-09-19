Sushikock sökes
2025-09-19
Sugoi är ett företag med 7 restauranger varav tre i Helsingborg en i Lund, en i Malmö, en i Landskrona och en i Höganäs.
Sugoi är ett företag som ser en stolthet i förse våra gäster med klimatsmart sushi av bästa kvalitet med enbart MSC och ASC certifierad fisk till priser som alla har råd med.
Hållbarhet, renlighet, effektivitet och service allt till ett bra pris är vårt motto.
Vi söker nu en medarbetare till vår enheten i Malmö.
Som person bör du vara glad, serviceinriktad, noggrann och snabb lärd samt ha ett genuint intresse för mat och kvalité.
Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med sushi.
Arbetsuppgifterna består av matlagning av sushi, varma rätter, såser och sallader samt andra i kök förekommande arbetsuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@sugoirestauranger.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556944-4259)
Industrigatan 10
)
212 52 MALMÖ
