Sushikock sökes
2025-09-14
Sushi Rebellion söker sushikockar och köksbiträden!
Vill du bli en del av ett nytänkande och passionerat team på Sushi Rebellion? Vi söker 2 sushikockar (heltid & deltid) för att stärka vårt team i Täby Centrum!
Sushi Rebellion är en modern sushirestaurang där tradition möter innovation. Vi strävar efter att ge våra gäster en unik matupplevelse med hög kvalitet och kreativitet.
Vi söker:
Sushikock (Heltid/Deltid)Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med sushi.
Kunskap om japanska råvaror och tekniker
Ha förmåga att arbeta snabbt och noggrant under stress
Vara Kreativ och passionerad for modern sushiArbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi enligt kvalitetsstandarder
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Bidra med nya ideer och utveckla menyn
Köksbiträde (Heltid/Deltid)Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av restaurangarbete
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivtArbetsuppgifter
Föbereda råvaror och assistera sushikockarna
Ansvara för disk och rengöring av köket
Hantera lager och hjälpa till med beställningar
Vad vi erbjuder:
Ett dynamiskt och kreativt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas och växa inom restaurangen
Konkurrenskraftig lön och schyssta arbetsvillkor.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV med bild och en kort presentation av dig själv till Tomas.moranson@gmail.com
eller kom förbi restaurangen och presentera dig!
Vi ser fram emot att träffa dig!
Sushi Rebellion i Täby Centrum
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: tomas.moranson@gmail.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Didan Street Food AB
Stora Marknadsvägen 15 (visa karta
183 80 TÄBY Arbetsplats
