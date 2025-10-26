Sushi/varmkök heltid
2025-10-26
KIKKA sushi & bowls söker en glad och trevlig person som vill jobba heltid på våra restauranger. Vi har 6 enheter runtom Stockholm. Värmdö, Täby, Nacka och Lidingö. Vi serverar japansk mat, både för servering och take away.
Du ska vara arbetsvillig, glad, trevlig, stresstålig och framför allt ha ett leende på läpparna.
Du är vårt ansikte utåt och kundens bästa skall sättas i fokus, vi värnar om service, det skall du också göra med glädje!
Matlagning samt förberedelser till både sushi och varma rätter skall göras. Även montering av sushi. Vi utbildar på plats.
Även ta emot beställningar, servera, kassa, städning, plock och disk är de arbetsuppgifter som kan förekomma.
Märk mailet med: KIKKA
Välkommen att skicka din ansökan och CV om du tror att detta är något som skulle passa dig! sb.se@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
MAIL
E-post: sb.se@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIDINGÖ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RYU AB
(org.nr 559057-5741), http://www.kikka.se
Stockholmsvägen 33
)
181 33 LIDINGÖ Arbetsplats
Kikka Sushi Jobbnummer
9574559