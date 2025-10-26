Sushi/varmkök heltid

Ryu AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidingö
2025-10-26


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ryu AB i Lidingö, Täby, Värmdö, Nacka eller i hela Sverige

KIKKA sushi & bowls söker en glad och trevlig person som vill jobba heltid på våra restauranger. Vi har 6 enheter runtom Stockholm. Värmdö, Täby, Nacka och Lidingö. Vi serverar japansk mat, både för servering och take away.
Du ska vara arbetsvillig, glad, trevlig, stresstålig och framför allt ha ett leende på läpparna.
Du är vårt ansikte utåt och kundens bästa skall sättas i fokus, vi värnar om service, det skall du också göra med glädje!
Matlagning samt förberedelser till både sushi och varma rätter skall göras. Även montering av sushi. Vi utbildar på plats.
Även ta emot beställningar, servera, kassa, städning, plock och disk är de arbetsuppgifter som kan förekomma.
Märk mailet med: KIKKA
Välkommen att skicka din ansökan och CV om du tror att detta är något som skulle passa dig!
sb.se@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
MAIL
E-post: sb.se@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIDINGÖ".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RYU AB (org.nr 559057-5741), http://www.kikka.se
Stockholmsvägen 33 (visa karta)
181 33  LIDINGÖ

Arbetsplats
Kikka Sushi

Jobbnummer
9574559

Prenumerera på jobb från Ryu AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ryu AB: