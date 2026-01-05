Sushi kock
2026-01-05
Om jobbet
Vi söker en motiverad, entusiastisk och punktlig sushikock till vår sushirestaurang. Vi behöver en sushikock som kan möta behoven på olika positioner.
Språk Förutom ett enkelt restaurangspråk (svenska eller engelska) är det också nödvändigt att tala mandarin (för att kunna kommunicera och samarbeta med andra arbetare).
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Gör sushi och lite asiatiska rätter
• Kassa och service
• Städning, rengöring och diskhantering
Arbeta snabbt, effektivt och i tid.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan (inklusive CV och personligt brev) till lin201805@gmail.com
Vi ser fram emot att ha dig med i vårt team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: lin201805@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rui Sushi AB
(org.nr 559482-5969)
Idrottsgatan 17 (visa karta
)
435 35 MÖLNLYCKE Jobbnummer
9668596