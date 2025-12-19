Sushi kock

Gimme Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2025-12-19


Har du ett öga för detaljer, passion för asiatisk mat och erfarenhet av att tillaga sushi? Då vill vi gärna höra från dig!

Publiceringsdatum
2025-12-19

Om företaget
Gimme Sushi serverar både klassiska och moderna sushirätter samt ett urval av varma asiatiska rätter med hög kvalité

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi enligt vår meny och gästernas önskemål
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Arbeta tillsammans med övriga köksteamet för att upprätthålla hög kvalitet och service

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som sushikock
Noggrannhet, ansvarstagande och samarbetsförmåga
Du är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett väletablerat team
Möjlighet att utvecklas inom sushi
En arbetsplats där kvalitet och trivsel går hand i hand

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: baggie@gimmesushi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gimme Sushi AB (org.nr 559350-4078)

Arbetsplats
Gimme Sushi

Jobbnummer
9658049

