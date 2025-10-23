Sushi kock

Mohamad Ahmadalsaleh, Anas / Kockjobb / Gotland
2025-10-23


Sushikock - Heltid (Visby)

Arbetsplats: Wasabi Sushi Poke, Visby
Tjänst: Heltid, 5 dagar i veckan

Vi på Wasabi Sushi Poke söker en engagerad sushikock till vårt team i hjärtat av Visby.
Du har gärna någon erfarenhet av att arbeta med sushi eller japansk mat - men det viktigaste är att du har intresse, noggrannhet och vilja att lära dig.

Hos oss får du arbeta i ett positivt och dynamiskt kök där kvalitet, tempo och samarbete står i fokus.

Ansökan:
Skicka ditt CV eller en kort presentation till visby@wasabisushipoke.se

Välkommen till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Skicka in ditt CV till vårt mejl
E-post: visby@wasabisushipoke.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mohamad Ahmadalsaleh, Anas, https://wasabisushipoke.se/
Stenhuggarvägen 5 (visa karta)
621 53  VISBY

Arbetsplats
Wasabi sushi & poke

Jobbnummer
9571490

