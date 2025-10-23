Sushi kock
Sushikock - Heltid (Visby)
Arbetsplats: Wasabi Sushi Poke, Visby
Tjänst: Heltid, 5 dagar i veckan
Vi på Wasabi Sushi Poke söker en engagerad sushikock till vårt team i hjärtat av Visby.
Du har gärna någon erfarenhet av att arbeta med sushi eller japansk mat - men det viktigaste är att du har intresse, noggrannhet och vilja att lära dig.
Hos oss får du arbeta i ett positivt och dynamiskt kök där kvalitet, tempo och samarbete står i fokus.
Ansökan:
Skicka ditt CV eller en kort presentation till visby@wasabisushipoke.se
Välkommen till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Skicka in ditt CV till vårt mejl
E-post: visby@wasabisushipoke.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohamad Ahmadalsaleh, Anas
, https://wasabisushipoke.se/
Stenhuggarvägen 5 (visa karta
)
621 53 VISBY Arbetsplats
Wasabi sushi & poke Jobbnummer
9571490