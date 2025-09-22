Supporttekniker (vikariat)
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk / Supportteknikerjobb / Trelleborg Visa alla supportteknikerjobb i Trelleborg
2025-09-22
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Digitaliserings och IT-avdelningen inom tekniska serviceförvaltningen består av enheterna digital omställning och projekt, systemförvaltning och utveckling, IT-drift samt servicedesk.
Totalt är vi ca 38 medarbetare där vårt uppdrag är att bidra till en väl fungerande organisation för våra verksamheter och bolag inom Trelleborgs kommun. Vårt mål, som vi arbetar aktivt med varje dag, är att vara bästa samarbetspartnern där vi ska vara en säker, trygg och värdeskapande resurs för Trelleborgs kommun.
Avdelningens samtliga enheter arbetar hela tiden utvecklingsinriktat för att möta de behov som våra verksamheter behöver och vi håller också oss framme när det gäller den ständigt pågående utvecklingen inom vårt område Vi gör också mycket kul tillsammans för att hålla vår motivation och vårt engagemang som avdelning på den plats där den blir som bäst. På servicedesk är vi 10 medarbetare som ansvarar för teknisk support till våra verksamheter och bolag i Trelleborgs kommun.
Är du nyfiken på IT och vill arbeta i en roll där du får hjälpa människor varje dag? Under två av våra medarbetares ledighet, söker vi nu vikarier till vår servicedesk. Brinner du för både service och teknik kan detta vara jobbet för dig. Vikariaten varar till 2026-06-30 med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som supporttekniker blir du den som våra kunder vänder sig till när tekniken strular - du tar emot ärenden, felsöker och hittar lösningar i system som Windows 11 och Office 365. Du spelar en viktig roll för oss i att säkerställa att vår digitala arbetsplats fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta nära våra verksamheter och bolag för att lösa tekniska problem i deras vardag. Arbetet i servicedesk innebär IT-support via telefon, mail, fjärrstyrning, samt på plats hos kund, i detta har du stöd genom ett nära samarbete med dina övriga kollegor i servicedesk. Arbetet som supporttekniker är ett omväxlande arbete där du självständigt får ta ansvar för att lösa inkommande ärenden.
På enheten arbetar vi nära varandra, vi hjälper varandra och ber om hjälp när vi behöver det.Kvalifikationer
Du ska ha lägst gymnasieutbildning och grundläggande IT-kunskaper. För tjänsten krävs B-körkort. Har du erfarenhet från servicedesk eller kunskap inom exempelvis Exchange, Active Directory, MDM-verktyg eller mobila enheter är detta meriterande.
Då tjänsten som supporttekniker innebär både muntlig- och skriftlig kommunikation samt dokumentation, krävs det att du har för tjänsten relevant kunskap i svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och som trivs med att samarbeta med andra. Hos oss får du arbeta nära både kollegor och kunder där du bygger goda relationer och bidrar till att skapa en smidigare vardag för verksamheten. Som supporttekniker behöver du vara bra på att strukturera ditt arbete, vara en bra lagspelare där du har en förmåga att kombinera din tekniska kunskap med en förmåga att förstå och möta våra kunders behov.
Som vikarie hos oss får du chansen att utvecklas, lära dig nytt, bidra med din kunskap och bli en del av ett engagerat och kunnigt team.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, avd. DIT, Servicedesk Kontakt
Maria Wedeberg Muzinic 0729-765061 Jobbnummer
9521138