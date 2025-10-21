Supporttekniker till supportteknik
2025-10-21
Region Sörmland IT (RSIT), NyköpingPubliceringsdatum2025-10-21Om företaget
Region Sörmland IT består av 140 medarbetare placerade på tre orter Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Vi är huvudleverantör av IT-tjänster inom Region Sörmland och levererar kompletta IT-lösningar för att stödja verksamheten med support, systemutveckling, arkitektur, projektledning, förvaltningsstyrning, test, drift, infrastruktur, telefoni, etc.
Supportteknik består av tre team fördelade på tre orter. Nu söker vi efter en ersättare till teamet i Nyköping då en av våra tekniker har valt att anta nya utmaningar inom RSIT. Teamet i Nyköping består av totalt tre stycken supporttekniker. Som medarbetare hos oss kommer du att stötta våra kunder främst i Nyköping samt omkringliggande vårdcentraler, men kan också vid behov behöva arbeta i Sörmlands övriga kommuner. Arbetsuppgifter
Som supporttekniker arbetar du med:
• Hjälpa kunderna med frågor, problem och felsökning via telefon, fjärrstyrning och på plats, avseende datorer, skrivare och övriga tillbehör.
• Installera och avinstallera program på nya och befintliga IT-arbetsplatser.
• Lagerarbete samt hantering av beställningar och inköp.
• Dokumentering och registrering av ärenden i vårat ärendehanteringssystem enligt gällande SLA.
• Fokus på 100 % kundnöjdhet.
• Samarbeta med övriga supporttekniker och enheter inom Region Sörmland IT.
Tjänstgöringsort Nyköping med placering på Nyköpings lasarett.
Din kompetens
• Vi söker dig som har känsla för service och har ett gediget intresse av IT och teknik.
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som supporttekniker inom IT.
• Kunskap inom Active directory, Microsoft Windows 11, Microsoft Office 365, Ärendehanteringssystem, Fjärrstyrning, Citrix.
• Behärskar svenska språket i tal och skrift.
• Du som söker skall vara fyllda 18 år och inneha körkort för behörighet B.
• Avslutad gymnasieutbildning inom relevant område.
Som person har du en positiv grundinställning och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du noggrann, kommunikativ, bra på att lyssna och anser att god service är en självklarhet. Tjänsten kan innebära en del resor inom Sörmland där våra kunder finns. Därav krävs körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse som kan komma att inledas med en provanställning om 6 månader.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Supportteknik: Jonny Frisell, 0155-24 70 89 jonny.frisell@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
