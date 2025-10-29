Supporttekniker till IT-Support
2025-10-29
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitetets IT-miljö.
Det innebär bl a att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Vi söker en engagerad och tekniskt skicklig Supporttekniker som vill vara en nyckelspelare i vårt team!
Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter att växa. Om du har ett brinnande intresse för teknik, en passion för att lösa problem och vill göra skillnad för våra kunder, så är det här rollen för dig!
Placeringen är inom sektion IT-kompetens, som utgör avdelningens kontaktyta mot kunder och användare.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som supporttekniker blir du en del av vårt team som ansvarar för universitetets IT-support. Den tekniska kompetensen i teamet är hög och det är stor variation på de ärenden vi hanterar.
Här är ett axplock av vad som hanteras inom Supporten:
- att bemanna telefonsupporten under kontorstid
- att hantera inkommande ärenden via ett ärendehanteringssystem
- att ge stöd i form av support och service till anställda och studenter
- att dokumentera, uppdatera/underhålla och publicera supportdokumentation
- att svara på allmänna frågor förekommande i en större IT-miljö.
Vi jobbar i team med samarbete som ledord och vill att du har samma inställning till samarbete och kompetensspridning och att arbeta gemensamt mot uppsatta mål. Du kommer också att delta i arbetet med att höja kompetensen hos organisationens medarbetare, då vi flyttar ut vår kunskap närmare användarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Goda kunskaper om TCP/IP och DHCP-hantering.
- Goda kunskaper i olika operativsystem, t.ex. Windows.
- Goda kunskaper i Intune och MS365
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då flertalet av universitetets anställda är engelsktalande.
- Erfarenhet av kunskapsartiklar.
- MacOS, avancerad och flerårig (minimum 2 år) kunskap.
Meriterande är:
- Erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem.
- Erfarenhet av att arbeta i ett telefonisystem/-handläggarsystem.
- Erfarenhet av Jamf MDM och Microsoft SCCM eller motsvarande.
- Erfarenhet av Nätverk och konfiguration.
- Erfarenhet av Cisco IOS eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
Som person tar du ansvar för dina uppgifter och ser till att de genomförs på ett noggrant och pålitligt sätt. Du är engagerad i ditt arbete och strävar alltid efter att bidra med bästa leverans. Du har ett sinne för problemlösning och tar gärna egna initiativ och ser till att driva projekt framåt, oavsett om det handlar om att förbättra processer eller komma på nya idéer. Din kreativitet gör att du hittar nya och innovativa lösningar på utmaningar. Du har en god kommunikativ förmåga i kontakten med användare och kan förklara komplexa lösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Du har en god samarbetsförmåga med olika parter och ett positivt förhållningssätt. Vi ser också att du har viljan att utvecklas och vid eventuella möjligheter kunna jobba i andra team.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig eventuell möjlighet för distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Du kan läsa mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef Annelie Ekroth, mailto:annelie.almroth@su.se
, eller gruppchef Mats Håkansson, mailto:mats.hakansson@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3766-25".
