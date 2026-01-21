Supporttekniker inom IT
2026-01-21
Vill du få möjlighet att arbeta i en varierad och händelserik IT miljö där du blir en viktig del i att säkerställa stabil och effektiv IT!
Om rollen
Som supporttekniker ansvarar du för att ge support på plats när fjärrhjälp inte räcker. Du installerar datorer, telefoner och annan klientnära utrustning, håller hårdvaruregistret uppdaterat och dokumenterar ärenden i systemen. Du stöttar även vid driftstörningar, supportar konferensrum och hanterar VIP ärenden med snabb och professionell service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ge hands on support och felsökning på plats
• Installera och leverera datorer, mobiler och annan IT utrustning
• Uppdatera kunskapsdatabas och dokumentera ärenden
• Säkerställa hög kvalitet i den lokala IT leveransen
• Supporta skrivare och konferensrum
Publicering
Vi söker dig med relevant erfarenhet inom IT support och stort teknikintresse. Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en miljö där behoven snabbt kan förändras. Du är självgående, kommunikativ och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Skallkrav:
• Relevant arbetserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Körkort
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, test, referenstagning, en intervju med avdelningschef hos kundföretaget samt säkerhetsprövning.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Start: 23 mars - 18 september 2026
Placeringsort: Lund
Arbetstider: Kontorstid
Omfattning: Heltid Ersättning
