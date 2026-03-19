Supporttekniker
Tavana IT AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tavana IT AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
På Tavana är vi en enda stor familj och vi värnar om våra konsulter Som IT-konsult hos oss erbjuds du en arbetsplats i dynamiska miljöer, möjligheten att utvecklas och roliga events med fantastiska kollegor. Tavana vill att du ska trivas på jobbet och vi är med dig längs vägen i resan att utöka dina kompetenser och skapa en grym IT-karriär. Lyckas ni, lyckas vi
Ansök redan idag för att vi tillsammans ska kunna se över dina karriärmöjligheter!
VÅRA ROLLER
Som IT-konsult på Tavana IT erbjuds du spännande uppdrag, som innefattar allt inom felsökning och förvaltning av applikationer till mer komplicerad problemlösning inom IT. Support av IT och infrastruktur, som vi främst arbetar med är:
Helpdesk: På en helpdesk tar man emot svåra och mindre svåra ärenden via ett ärendehanteringssystem. Du felsöker och löser användarnas IT-problem. Du arbetar med Active Directory, Outlook och felsökning av applikationer. Beroende på storlek av företag samt din erfarenhet, så kan du få vara första eller andra kontakt mot interna/externa användare.
On site: Som on site-tekniker går du ut till användarna och hjälper dem på plats och får lösa mer komplicerade ärenden som helpdesken inte kunde lösa. Du kommer att få jobba med felsökning av program och applikationer, ominstallationer och konfigurering av klienter, enklare felsökning av nätverk, routrar och switchar samt felsökning av skrivare, mobiltelefoni och mailsystem.
DIN PROFIL
Vi söker dig med stort driv och ett brinnande intresse för IT! Du har cirka 6 månaders erfarenhet inom helpdesk för tjänster som 1st line support och minst 2-3 års erfarenhet inom support för tjänster som 2nd line. Som person är du serviceinriktad, teknikintresserad, social och tycker om att arbeta med olika typer utav människor.
Du är van vid att arbeta med olika ärendehanteringssystem samt att jobba mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du har kunskaper av support inom Windowsmiljö, MS Office, Active Directory, SCCM och Exchange. Du har grundläggande teknisk kunskap och erfarenhet av att lösa inkommande ärenden självständigt, via remote desktop eller på plats.
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
INFORMATION
Omfattning: 100% Placering: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
LÅTER DET INTRESSANT?
Woho! Då kan du scrolla ner och ansöka direkt, med eller utan CV
Har du frågor gällande tjänsten, vilka Tavana är eller konsultrollen så är du välkommen att skicka mail till info@tavana.se
. Vänligen notera att vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7428903-1903290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavana IT AB
(org.nr 556924-2976), https://careers.tavana.se
Biblioteksgatan 29 (visa karta
)
114 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Tavana IT Jobbnummer
9808469