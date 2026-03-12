Supporttekniker
Om rollen
Vi söker en 1st Line Supporttekniker till ett spännande bolag centralt i Stockholm! Är du den som alltid sätter kunden i fokus och gillar att hitta lösningar? Här blir du kundens första kontaktperson - den som skapar en trygg och positiv upplevelse redan från första mötet.
Här blir du en del av ett engagerat team där man stöttar varandra och hjälps åt. Teamet inkluderar både 1st Line och 2nd Line Support, vilket innebär att du arbetar nära kollegor genom hela supportflödet och snabbt får en bred teknisk kompetens. Kontoret ligger centralt i Stockholm och arbetet sker till största del på plats på kontoret.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Ta emot, registrera och följa upp kundärenden via telefon och e-post, med tydlig dokumentation.
Ge lösningar och support inom 1st Line, samt hänvisa ärenden vidare vid behov.
Utföra initial felsökning, enklare installationer och operativa rutiner som konfigurering och utskick.
Följa upp ärenden och säkerställa att kunder hålls uppdaterade.
Samarbeta med kollegor, dela kunskap och bidra till förbättringar i supportens arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Erfarenhet av arbete med kundhantering, gärna via telefon.
God datorvana och stort IT-intresse.
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
Något/Några års erfarenhet från 1st Line-support eller liknande teknisk roll.
Kunskap om POS-system, nätverk eller Windows-miljöer.
Tidigare arbete inom retail, service eller tekniska yrken.
Goda kunskaper inom norska
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad och som alltid sätter kunden i fokus. Du tycker om att arbeta direkt med kunder via telefon och har inga problem med att hantera ett stort inflöde av samtal, samtidigt som du kommunicerar lugnt, pedagogiskt och lösningsfokuserat. Du är proaktiv, bidrar till en positiv laganda och hjälper gärna kollegor när det behövs. Pålitlighet, punktlighet och en vilja att följa och utveckla rutiner kommer naturligt för dig och du strävar alltid efter att leverera hög kvalitet i allt du gör.
Mer om anställningen
Start: Så snart som möjligt
Anställningsform: Direktanställning hos kund
Arbetstid: Heltid, med varierande arbetstider måndag-söndag mellan 06:00-22:00.
Kontoret ligger centralt i Stockholm och arbetet sker för det mesta på plats på kontoret.
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
