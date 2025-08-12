Supporttekniker
2025-08-12
Vill du ha större kontroll över din karriär? Vad sägs om att ha en trygganställning hos Sveriges härligaste konsultbolag? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och vill ha tydlighet i din utveckling. Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Din nya tjänst
Hos oss kommer du jobba med varierade support roller hos en eller flera av våra härliga kunder i Stockholmsområdet. Där rollerna matchas efter kunskaper, erfarenheter och mål. Hos kunderna agerar du intern support och stöttar upp organisationens IT efter behov. Vanligtvis jobbar våra kunder i komplexa IT-miljöer med huvudfokus inom Windows (Mac kan förekomma).
Vi lägger stor vikt i din framtid och utveckling, så medan du sitter ute på uppdragen så har du själv möjlighet att påverka din framtid. Då du hos oss får möjlighet att följa någon av våra utvecklingsplaner och få en tydlig väg framåt i din karriär.
Då vi tycker att alla anställda ska ha rätt till samma möjligheter framåt så har vi tydliga steg för hur du som anställd får utbildningsmöjligheter och trygg anställning. Det viktigaste för oss är att ha duktiga supporttekniker med rätt kunskaper för jobben kunderna efterfrågar. Därför väljer vi att investera i dig för att du ska få rätt möjligheter och vilja jobba hos oss. Att jobba som supporttekniker kan vanligtvis se någorlunda lika ut mellan arbetsplatser, så det viktiga för oss är att skapa något större, där du kan göra jobbet du är bra på samtidigt som du har något att sträva efter.
Bakgrund
Vi är intresserad av dig som har jobbat inom IT-support mot företag, som sitter på en supporttekniker roll men fortsätta utvecklas inom IT-infrastruktur, antingen som generalist eller specialist. Då vi matchar olika kompetensnivåer med rätt typ av uppdrag hos oss är det viktigaste erfarenhet och du som person.
För att vara aktuell för rollen så ser vi gärna att du har några års erfarenhet av flera tekniska lösningar såsom Windows, Active Directory, Azure, Intune, o365, ÄHS och Teams.
Så sitter du på kunskaper inom IT-support och vill ha en tydligare väg framåt? Sök till oss.
Du som person
Vi är Thalamus och det betyder att du som anställd kommer vara en stor del av Thalamus. Därför söker vi individer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga. Gärna med en vilja och driv att utvecklas.
Du behöver inte veta exakt vad du vill göra men du ska vilja utvecklas inom IT-infrastruktur, där vi finns tillhands att stötta och guida dig på vägen.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
