Supporttekniker - framtida möjligheter!
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2025-08-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och lösningorienterad IT-tekniker som vill utvecklas i din karriär? Vi samarbetar med flera företag i Uppsala med omnejd som regelbundet har behov av skickliga supporttekniker på olika nivåer. Därför söker vi dig som vill hålla dörren öppen för nya möjligheter och som är redo att ta nästa steg när rätt uppdrag dyker upp.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med IT-support på olika sätt, antingen som onsite-tekniker där du ger support på plats eller via telefon där du supporterar via fjärrstyrningsverktyg.
Behovet kan variera, men rollerna innebär oftast:
• Felsökning och support inom IT-miljöer
• Hantering av klienter, servrar och nätverk
• Support via telefon, mail och/eller på plats
• Installation, konfiguration och underhåll av system och applikationer
Din profil och kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har arbetat med liknanade arbetsuppgifter i minst ett år. Du har god förståelse för Windows-miljöer, Microsoft 365 och nätverk. Som person är du serviceinriktad och trivs med att hjälpa användare.Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom IT eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av Active Directory och Microsoft 365
• Goda kunskaper inom Windows
• Flytande svenska och engelska - i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Azure
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
• 46 733 571793Elise.Haglund@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188376405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Elise.Haglund@centric.eu +46 733 571793 Jobbnummer
9472515