Supportoperatör till IT-Stödavdelningen
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2025-11-11
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill vara med och stötta vår Servicedesk dygnet runt. Är du tekniskt intresserad, en duktig problemlösare och har möjligheten att arbeta obekväm arbetstid? Då är det dig vi söker till oss på IT-Stödavdelningen.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att tillsammans med dina kollegor hantera inkomna ärenden, främst via
telefon, hjälpa våra användare att lösa deras IT-relaterade problem så att de fortsatt kan utföra sin
militära profession med de IT-stödsystem som krävs. Många ärenden löser du direkt i samtalet
med användaren, ärenden som kräver en djupare felsökning eller annan service för avhjälpning
eskalerar du till lämplig mottagare. Det är därför av stor vikt att du är duktig på att dokumentera och
registrera ärenden korrekt.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Svenskt medborgarskap
IT-intresse
Meriterande
Erfarenhet från liknande arbete sedan tidigare är meriterande, dock inget krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta obekväm arbetstid. Din anställning inleds med en introduktionsutbildning till arbetet.
Arbetstid och omfattning
Oridnarie arbetstid är dagtid mellan 07:00 och 16:00 och kan komma att kombineras med arbetstid under nätter och helg. Arbetstider enligt fastställt schema med reservation för förändringar. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Tillträde
Vinter/vår 2026
Avdelningen
IT-Stödavdelningen hanterar felanmälningar, IT-beställningar och ger stöd till Försvarsmaktens användare i Sverige och utomlands. Det är en spännande arbetsplats i händelsernas centrum och som anställd på avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag där du gör skillnad på riktigt.
Vi är en avdelning som ständigt kompetenshöjer vår personal genom vidareutbildningar. Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du får träna 3 timmar i veckan på arbetstid med tillgång till gym, simhall och andra träningsanläggningar. Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi tror att man kan göra fantastiska saker tillsammans när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. På IT-Stödavdelningen möts du av vänliga och engagerade kollegor där vårt värdegrundsarbete styrs av ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
För upplysningar om tjänsten
Tel. 0589-40400 (vxl)
Sektionschef Oskar Husa, oskar.husa@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9599654