Supportmedarbetare
2025-11-04
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Är du en serviceinriktad person med erfarenhet från kundservice och support? Har du dessutom viss teknisk förståelse och kunskaper inom CRM och webbaserade programvaror?
Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en supportmedarbetare som ska vara en viktig del av vårt team och ge support via telefon och e-post till våra kunder. I din roll kommer du hjälpa medlemsorganisationer och föreningar med medlemshantering, insamlingar och kommunikation - som de sköter via vår plattform Föreningssupport.
Du kommer att vara en central kontaktpunkt för att lösa tekniska och praktiska frågor, och du kommer att ha en viktig roll i att skapa en positiv kundupplevelse.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
• Besvara och hantera inkommande supportärenden via telefon och e-post.
• Ge support och hjälpa kunder att lösa problem eller besvara frågor.
• Vägleda kunder i användning av våra produkter/tjänster.
• Arbeta proaktivt för att identifiera och lösa återkommande problem.
• Dokumentera och följa upp supportärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kundservice eller support, inom IT.
• Har en viss teknisk förståelse och är villig att lära dig mer.
• Är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt.
• Har god förmåga att arbeta självständigt och effektivt.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder:
• En utvecklande tjänst med möjlighet att växa och lära sig mer inom teknik och support.
• Ett engagerat och hjälpsamt team som värdesätter samarbete och god kommunikation.
• En arbetsplats där vi strävar efter en positiv och trivsam arbetsmiljö.
Låter det här som en tjänst för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: jobb@apptech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Supportmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apptech 24 AB
(org.nr 556870-0230)
Kastellvägen 21
)
824 55 HUDIKSVALL Jobbnummer
9588856