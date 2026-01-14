Supply & Demand Planner - Jönköping
Sway Sourcing Sweden AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2026-01-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Master Planner till ett internationellt industribolag, där du får en nyckelroll som navet i verksamhetens planering. I rollen ansvarar du för att förmedla fabrikens behov och förutsättningar in i S&OP-processen och säkerställa en balanserad och effektiv helhetsplanering.
Som Huvudplanerare har du det övergripande ansvaret för produktionsplaneringen på operativ, taktisk och strategisk nivå. Du säkerställer att efterfrågan möts med rätt kapacitet, vidareutvecklar planeringsprocesserna och driver förbättringsinitiativ med fokus på kostnadsreduktion och ökad leveransprecision. Rollen innebär även ansvar för volym- och lagerprognoser, uppföljning av utfall samt initiering av åtgärder för att nå uppsatta mål.
Du ansvarar för att inkurransprocessen följs och utvecklas, sammanställer fabrikens underlag till S&OP och agerar snabbt och strukturerat vid avvikelser inom inköp såsom ledtider, leveranser eller prisförändringar.
Ditt uppdrag i korthet
Leda och utveckla produktionsplaneringen på operativ, taktisk och strategisk nivå
Säkerställa och vidareutveckla inkurransprocessen
Ansvara för S&OP-rapportering och relevanta KPI:er
Optimera lagernivåer och lagerhållningskostnader
Driva prognosarbete för volym och lager samt initiera rätt åtgärder
Äga och kvalitetssäkra MPS/MFG-Pro-data och masterdata, inklusive artikelupplägg
Vara den sammanhållande funktionen i verksamhetens utvecklingsprojekt
Säkerställa att planeringsteamet är drivande i införandet av Teamcenter ur fabriksperspektiv
Representera planeringsfunktionen i den lokala ledningsgruppen
Leda och fördela arbetet inom planeringsteametPubliceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Djup kunskap inom produktions- och behovsplanering på samtliga nivåer
Dokumenterad erfarenhet av prognosarbete, lageroptimering och kostnadsstyrning
Erfarenhet av produktionsberedning
Kunskap inom operativt inköp
Erfarenhet av budgetarbete kopplat till planering och inköp
Förmåga att utveckla processer och relevanta mätetal
Mycket god systemvana i MPS/MFG-Pro eller likvärdigt affärssystem
God samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Erfarenhet av projektledning
Flytande i svenska och engelska, i tal och skriftProfil
Du är en analytisk och affärsorienterad planerare med djup kompetens inom produktions- och behovsplanering. Du är trygg i prognosarbete och lageroptimering, har en stark systemförståelse och trivs med att omsätta data till konkreta beslut och förbättringar.
Som person är du prestigelös, strukturerad och flexibel, och du har lätt för att växla mellan operativt arbete och strategiska frågeställningar i en komplex industrimiljö.
Tillträde och ansökan
Startdatum: 2026-02-02
Slutdatum: 2027-09-30
Sista ansökningsdagen: 2026-01-21
Ort: Jönköping
Arbetsspråk: Svenska och engelska
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7053003-1789787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
553 21 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9684772